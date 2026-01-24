Šest operací, roky boje. A nyní olympijské překvapení. S tím Labaštová nepočítala

Když po pátečním tréninku před Světovým pohárem alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně procházela novinářskou mixzónou, celá zářila. „Jsem ráda, že to vidím na vlastní očí,“ usmála se Alena Labaštová. „Neuvěřitelné, úžasné. Na holky jsem dosud koukala jen v televizi.“
Alena Labaštová trénuje před závody Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.

foto: ČTK

Důvodů k radosti měla ale mnohem víc.

Seznamte se. Alena Labaštová, budoucí olympionička.

Že čtyřiadvacetiletá univerzálka, kterou ve Špindlu čeká nedělní slalom, zamíří na únorový sportovní svátek do Itálie se dozvěděla ve čtvrtek. Zprvu nevěřila. „První mi to řekl Tomáš Budka z České televize. Po tréninku za mnou přišel a ukazoval článek, v němž se nacházelo moje jméno. Novinku mi volal i taťka, ale byla jsem na kopci, tak jsem mu to nezvedla,“ smála se.

Olympiáda pro ni představovala obrovský cíl, ostatně před lety si s trenérem Petrem Záhrobským mladším vytyčili, že právě letos na ni zamíří. Že si ho ale splní? Dlouho se jí tohle pomyšlení zdálo spíš jako nereálný sen.

Vyrovnaný rekord z Pekingu. Do Itálie míří celkem 113 českých olympioniků

Ne, nemá za sebou lehké období.

Psal se rok 2022, kalendář ukazoval říjen. Labaštová se chystala na premiéru ve Světovém poháru, jenže při tréninku na závodní sjezdovce v Zermattu-Cervinii, nešťastně spadla a při nehodě jí navíc nevypnula lyže.

Diagnóza? Zlomená holeň, lýtko, kotník. „A pak jsem bojovala a bojovala,“ vrací se.

Podstoupila šest operací, tři roky zabralo, než mohla zase přemýšlet o pořádných výsledcích. Nešlo samozřejmě jen o složité období fyzicky, ale i psychicky.

V mládežnických kategoriích patřila mezi velké naděje. Několik měsíců před zraněním dojela na juniorském mistrovství světa pátá ve sjezdu i v super-G. V superobřím slalomu jen o příčku před ní skončila dnešní německá hvězda Emma Aicherová a daleko za sebou nechala třeba Chorvatku Zrinku Ljutičovou. Jenže zatímco ony už začaly zářit mezi elitou, Labaštová spíš řešila, jestli se na lyže vůbec vrátí.

Nadšená německá lyžařka Emma Aicherová se raduje po senzačním druhém místě ve...
Chorvatská lyžařka Zrinka Ljutičová získala malý glóbus za slalom Světového...

Emma Aicherová a Zrinka Ljutičová. Hvězdy, kterým Labaštová v juniorské kategorii čelila.

„Myšlenky na konec kariéry byly,“ kývla. „Zranění zabralo strašně dlouho a trpělivost mi postupem odcházela. Ale v roce 2022 jsme si dali s trenérem Petrem Záhrobským cíl, že se dostanu na olympiádu. Šla jsem si za ním. Měla jsem neuvěřitelnou podporu od rodičů, trenérů, lékařů a dotáhli jsme to.“

Míří na olympijské hry.

Splnila si sen!

Přitom o aktuální sezoně hovoří, že měla být ještě návratovou. V prosinci se jí ovšem zadařilo na Kontinentálním poháru v Číně, kde ve slalomech skončila první, druhá a třetí, čímž si připsala slušnou porci FIS bodů. A když po realokaci připadlo českým lyžařům další olympijské místo, svaz vybral právě ji.

„Věděla jsem, že jsem v širší nominaci, ale kvůli velkému výpadku a zranění jsem s ní nepočítala,“ líčí Labaštová.

Rozhodovalo se mezi ní a Elisou Mariou Negri. „Zvolili jsme Alenu, protože v součtu bodů slalomu a obřího slalomu si stála výrazně lépe než Elisa,“ vysvětluje sportovní ředitel Jan Fiedler. „Nesmírně si jí cením za bojovnost. Tři roky se snažila, aby se vrátila do závodů. Věřím, že předvede i velmi dobré výkony.“

V ně věří i ona. Lyžuje už bez problémů a těší ji, že si může přidávat na trénincích. „Jediný problém, který přetrvává, je na lýtkové kosti. Pořádně mi nesrostla a vznikl na ní pakloub. Kvůli tomu mám v botě integrovanou karbonovou ortézu,“ povídá.

V rychlém sledu událostí si ještě v hlavě ani pořádně nesrovnala, jak konkrétně bude italský vrchol probíhat. „Chci samozřejmě předvést to nejlepší,“ má jasno. „Vyjeté mám všechny disciplíny, a tak to asi dopadne. První trénink sjezdu je pátého února, takže budu na startu.“

Nejdřív ale Špindlerův Mlýn.

