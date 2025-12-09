Jenže situace je samozřejmě zcela jiná.
Když v úvodním startu zimy dorazil do cíle, výsledek jen tak rychle přelétl očima, nebyl pro něj podstatný. Usmál se, opodál se zase samou radostí rozbrečela jeho americká snoubenka Mikaela Shiffrinová.
Měla za sebou dlouhý přelet z Evropy, za dva dny ji čekal její vlastní závod. Ale že by si ten moment nechala ujít? Ani náhodou, neexistovalo.
V hlavě se mi honily myšlenky, o kterých jsem si nikdy nemyslel, že je budu mít. Uzdravím se? Nemám ukončit kariéru?