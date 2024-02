Kilde doufá, že se vrátí na lyže, nejdříve se ale musí znovu naučit chodit

„Situace kolem mého zranění je nejasná. Jsem si jistý, že to zase bude úplně dobré, ale otázka je, jak dlouho to bude trvat. Ještě je brzy na to říct, jestli budu schopen jezdit na lyžích jako dřív a zase vyhrávat závody,“ řekl Kilde během on-line tiskové konference z nemocnice v Innsbrucku, kde se z vážného zranění zotavuje. „Ale samozřejmě si přeju vrátit se k tomu, co miluju,“ dodal čtyřnásobný medailista z olympijských her a mistrovství světa.

Jednatřicetiletý Kilde upadl 13. ledna krátce před cílem sjezdu ve Wengenu a narazil do ochranné sítě. Utrpěl hluboké řezné rány v bérci a poranil si levé rameno. Následně se podrobil dvěma operacím v Bernu a Innsbrucku. „Všechno šlo podle plánu. Pokud už nebude potřeba žádná další operace, budu rád,“ řekl partner americké hvězdy Mikaely Shiffrinové, která shodou okolností po pádu také aktuálně nezávodí, vážně zraněná však není.

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde padá během sjezdu ve Wengenu.

„Bylo to hodně náročné období se spoustou bolesti, neskutečnými bolestmi, a dvěma operacemi na dvou místech. Chce to čas a čas teď mám,“ uvedl Kilde, jenž v Innsbrucku absolvuje kompletní rehabilitaci. Stále má velké bolesti a může se přesouvat jen s pomocí druhých na vozíku. „Pro mě je nejdůležitější, abych se dokázal postavit na nohy a jít. Provádět pohyby, které jsou potřeba k normálnímu životu. A to budu brát den po dni,“ uvedl vítěz 21 závodů Světového poháru.

Před několika dny zveřejnil Kilde na sociálních sítích drastické záběry své nohy, v níž má poraněné nervy. „Chtěl jsem ukázat, v čem to zranění spočívá. Lidé mi totiž říkali, ‚není to přece tak vážné, brzy tě zase uvidíme‘. Ale neuvidíte. Ty fotky nejsou pro každého, ale díky nim lidé začali to zranění respektovat,“ dodal.