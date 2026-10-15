„Aleksander je nyní na cestě domů do Innsbrucku, kde podstoupí další vyšetření a zkonzultuje možnosti léčby s lékařským týmem, kterému věří,“ uvedl norský svaz v prohlášení.
Pro Kildeho je to další rána v jeho úsilí vrátit se zpět do bývalé formy po těžkém pádu z ledna 2024 ve Wengenu, při němž utrpěl vážná zranění pravé nohy a ramena a po komplikacích v léčbě musel podstoupit řadu operací.
V minulé sezoně se pokusil o návrat do Světového poháru, na start na únorových olympijských hrách ale rezignoval s vysvětlením, že stále není připraven.
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Olympiáda bez lyžařské hvězdy. Kilde ani dva roky po vážném pádu není fit
Čtyřiatřicetiletý snoubenec americké lyžařské hvězdy Mikaely Shiffrinové má vedle Křišťálového glóbu za vítězství v SP ve sbírce i dvě stříbrné medaile z mistrovství světa a stříbro a bronz z olympijských her v Pekingu.