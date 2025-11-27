Kilde se vrací po zranění. Snoubenec Shiffrinové na svahu chyběl skoro dva roky

  12:48
Superobří slalom Světového poháru v Copper Mountain ozdobí ve čtvrtek večer návrat hvězdného Nora Aleksandea Aamodta Kildeho. Téměř dva roky od vážného zranění nohy, ramene včetně následné infekce a několika operacích se rozhodl vstoupit v Coloradu do olympijské sezony.
Nor Aleksander Aamodt Kilde během sjezdu v Aspenu.

Nor Aleksander Aamodt Kilde během sjezdu v Aspenu. | foto: AP

Aleksander Aamodt Kilde líbá malý křišťálový glóbus za sjezd.
Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde letí po pádu do ochranné bariéry během...
Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde je transportován do nemocnice po pádu...
Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde je transportován do nemocnice po pádu...
„Ten den přišel. Po dlouhém čekání, trpělivosti, tvrdé práci a dobré přípravě se zítra v Copperu vrátím na start. Cítím se soustředěný i připravený a odhodlanější než kdy jindy posouvat své limity a oslavit návrat,“ napsal ve středu na instagramu Kilde, vítěz Světového poháru z roku 2020 a držitel čtyř malých křišťálových glóbů za sjezd a super-G.

Nebojte, nekončím, hlásí Kilde. Sezonu ale kvůli další operaci vynechá

Těžký pád měl Kilde loni v lednu těsně před cílem pohárového sjezdu ve Wengenu. Víc než měsíc byl na vozíku. Po téměř půl roce se už postavil na lyže, ale návrat mu zkomplikovala infekce v rameni, kvůli níž se v červenci podrobil operaci. Po dalších problémech mu lékaři levé rameno operovali ještě loni v říjnu a letos v únoru.

Třiatřicetiletý snoubenec americké lyžařské hvězdy Mikaely Shiffrinové bude mít startovní číslo 22. Superobří slalom je na programu od 19:00 SEČ. Ve Světovém poháru vyhrál specialista na rychlostní disciplíny 21 závodů, z olympiád má stříbro a bronz z předchozích her v Pekingu.

Výsledky

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Zlomený Liverpool. Takhle hluboko padl naposledy za Churchilla, může za to Slot?

Arne Slot, trenér fotbalistů Liverpoolu, během domácího utkání Ligy mistrů s...

Britským premiérem zůstával Sir Winston Churchill a členové legendárních Beatles byli ještě školou povinní, když naposledy fotbalový Liverpool upadl do tak hluboké krize. Devět porážek z dvanácti...

27. listopadu 2025  13:01

Menšík si opět zahraje na Turnaji mistrů do 20 let, loňský šampion bude chybět

Jakub Menšík se raduje z vyhraného bodu v 1. kole US Open.

Tenista Jakub Menšík si definitivně zajistil účast na Turnaji mistrů do 20 let. Prestižní akci v Džiddě, která se uskuteční od 17. do 21. prosince, odehraje podruhé. Z turnaje se naopak odhlásil...

27. listopadu 2025  12:53

Smolný konec české lajny v Bostonu. Blümel kouše další ránu, v noci se zranil

Matěj Blümel se raduje z gólu Bostonu na ledě Anaheimu.

Už se zdálo, že konečně dostává šanci. Jenže český útočník Matěj Blümel ji doposud nevyužil tak, jak si nejspíš přál. Ani společnost hokejových hvězd v NHL mu nepomohla k jedinému bodu, navíc se v...

27. listopadu 2025  12:40

Milník, Kolocovi na Dakaru. Odhodlaná Aliyyah hlásí: Chci být rychlejší než táta

Martin Koloc s dcerou Aliyyah na tiskové konferenci k Dakaru 2026.

Otec a dcera, soupeři i parťáci. Rodina Kolocových se zapíše do historie Rallye Dakar a českého motorsportu – na nejslavnější a nejtěžší dálkové soutěži světa se potkají (a utkají) v elitní kategorii...

27. listopadu 2025  12:15

Prodal ses, křičí na něj. Ale trápící se Legia musí čekat. Polskem hýbe případ Papszun

Premium
Trenér Marek Papszun

Od našeho zpravodaje v Polsku Jeho jméno je roky spjaté s Rakówem Čenstochová, kde s přestávkou působil od dubna 2016 a jiné nabídky vždy zarytě odmítal. O to víc teď v polském fotbale rezonuje, že je trenér Marek Papszun...

27. listopadu 2025

Federace uvolnila podmínky. Ruští judisté mohou mít na turnajích vlajku i hymnu

Ruští judisté Tamerlan Bašajev (dole) a Inal Tasojev během mistrovství Evropy...

Mezinárodní federace IJF uvolnila podmínky pro ruské judisty, na turnajích budou mít národní vlajku i hymnu. Začne to platit okamžitě. Federace na svém webu oznámila, že poprvé se nová pravidla...

27. listopadu 2025  11:12,  aktualizováno  11:26

Gutová-Behramiová má kvůli zranění po olympijské sezoně. Odsune konec kariéry?

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová na trati super-G v Sun Valley.

Švýcarská lyžařská hvězda Lara Gutová-Behramiová přijde kvůli vážnému zranění kolena o zbytek olympijské sezony, která měla být její poslední. Přitom v Itálii měla pod pěti kruhy obhajovat zlato v...

27. listopadu 2025  10:45,  aktualizováno  11:20

Hokejové Dynamo může zůstat v enteria aréně, říká nová smlouva s městem

Pardubická enteria arena.

Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek překvapil zástupce města, když je požádal o to, aby se extraliga mohla hrát dál v enteria areně. Pokud už schválenou opci využije, jeho tým bude muset v hale...

27. listopadu 2025  10:30

Nečas a Hronek pomohli k výhře dvěma asistencemi, Dobeš v NHL porazil Vejmelku

Útočník Colorada Martin Nečas kontroluje puk během utkání proti San Jose.

Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada dvěma asistencemi k výhře 6:0 nad San Jose. Jednou přihrávkou podpořil vítězství Avalanche také Ivan Ivan. Vancouver i díky dvěma asistencím Filipa...

27. listopadu 2025  7:49,  aktualizováno  10:15

Centr Kořínek si zkusil hokej ve Freiburgu. Půl sezony jsem hrál beka, směje se

Petr Kořínek na lavičce plzeňských hokejistů

Na jaře 2003 mu bylo už sedmatřicet, jeho kariéra se pomalu chýlila ke konci. Měl za sebou parádní sezonu na Slovensku – ve Zvolenu v nejvyšší soutěži nasbíral přes šedesát kanadských bodů. Tehdy...

27. listopadu 2025  10:02

S pískáním končím, říká Adámková. Rozhodčí o kariéře, plánech i nadávkách

Rozhodčí Jana Adámková byla hostem pořadu FotbalOna, který se věnuje ženskému...

Třiadvacet let působila Jana Adámková coby hlavní rozhodčí. V Česku pískala fotbalovou ligu žen i mužů, v zahraničí mistrovství Evropy i světa žen či finále Ligy mistryň. „Nejvyšší čas skončit,...

27. listopadu 2025  9:49

