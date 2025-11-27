Kilde se vrací po zranění. Snoubenec Shiffrinové na svahu chyběl skoro dva roky

„Ten den přišel. Po dlouhém čekání, trpělivosti, tvrdé práci a dobré přípravě se zítra v Copperu vrátím na start. Cítím se soustředěný i připravený a odhodlanější než kdy jindy posouvat své limity a oslavit návrat,“ napsal ve středu na instagramu Kilde, vítěz Světového poháru z roku 2020 a držitel čtyř malých křišťálových glóbů za sjezd a super-G.
Nebojte, nekončím, hlásí Kilde. Sezonu ale kvůli další operaci vynechá
Těžký pád měl Kilde loni v lednu těsně před cílem pohárového sjezdu ve Wengenu. Víc než měsíc byl na vozíku. Po téměř půl roce se už postavil na lyže, ale návrat mu zkomplikovala infekce v rameni, kvůli níž se v červenci podrobil operaci. Po dalších problémech mu lékaři levé rameno operovali ještě loni v říjnu a letos v únoru.
Třiatřicetiletý snoubenec americké lyžařské hvězdy Mikaely Shiffrinové bude mít startovní číslo 22. Superobří slalom je na programu od 19:00 SEČ. Ve Světovém poháru vyhrál specialista na rychlostní disciplíny 21 závodů, z olympiád má stříbro a bronz z předchozích her v Pekingu.