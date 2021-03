Akrobatická lyžařka Ku Aj-ling získala na MS dvě historická zlata

Ku Aj-ling, která pochází ze San Francisca a používá poangličtělou verzi svého křestního jména Eileen, závodila dlouho za Spojené státy americké. Nakonec se však rozhodla reprezentovat zemi své matky a patří k velkým favoritkám na zisk medailí příští rok na zimních olympijských hrách v Pekingu.

Na MS vybojovala dvě zlata navzdory tomu, že si dva týdny před šampionátem zlomila ruku a musela jezdit bez hůlek. „Je to poprvé, co závodím bez hůlek. Nebyla jsem si jistá, jak to zvládnu, takže je úžasné vyhrát zlato,“ řekla Ku Aj-ling po triumfu na U-rampě. Vítězný double v těchto akrobatických disciplínách získala v Aspenu také o šest týdnů dříve na prestižních X Games.