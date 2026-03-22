Kroupa je třetím juniorem světa v duální jízdě v boulích, zlato bere Gravenfors

Devatenáctiletý účastník nedávných olympijských her v Itálii se na šampionátu probojoval do malého finále, ve kterém předčil japonského soupeře Rjomu Hajašiho.
V semifinále Kroupu porazil Švéd Noel Gravenfors, český reprezentant jízdu nedokončil. Osmnáctiletý Seveřan pak měl navrch i v souboji o zlato s Američanem Jackem Eganem.
Kroupa se loni v Almaty stal teprve druhým českým zlatým medailistou z juniorského MS v lyžařských akrobatických disciplínách. Jediným byl do té doby Matěj Švancer, který před čtyřmi lety ovládl Big Air a slopestyle, ale krátce nato začal reprezentovat Rakousko.
V klasické jízdě v boulích se Kroupovi ve Švýcarsku stejně jako v Kazachstánu tolik nedařilo a zopakoval 17. místo.