Kroupa je třetím juniorem světa v duální jízdě v boulích, zlato bere Gravenfors

Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa vybojoval na juniorském mistrovství světa druhým rokem po sobě medaili v duální jízdě v boulích. Po loňském titulu z Almaty skončil tentokrát ve švýcarském Airolu třetí.

Matyáš Kroupa během druhé kvalifikace jízdy v boulích. (12. února 2026)

Devatenáctiletý účastník nedávných olympijských her v Itálii se na šampionátu probojoval do malého finále, ve kterém předčil japonského soupeře Rjomu Hajašiho.

V semifinále Kroupu porazil Švéd Noel Gravenfors, český reprezentant jízdu nedokončil. Osmnáctiletý Seveřan pak měl navrch i v souboji o zlato s Američanem Jackem Eganem.

Kroupa se loni v Almaty stal teprve druhým českým zlatým medailistou z juniorského MS v lyžařských akrobatických disciplínách. Jediným byl do té doby Matěj Švancer, který před čtyřmi lety ovládl Big Air a slopestyle, ale krátce nato začal reprezentovat Rakousko.

V klasické jízdě v boulích se Kroupovi ve Švýcarsku stejně jako v Kazachstánu tolik nedařilo a zopakoval 17. místo.

