Odermatt počtvrté za sebou ovládl obří slalom v Adelbodenu

v Adelbodenu (Švýcarsko):

Muži - obří slalom: 1. Odermatt 2:27,55 (1:15,49+1:12,06), 2. Meillard (oba Švýc.) -0,20 (1:15,15+1:12,60), 3. De Aliprandini (It.) -0,69 (1:16,55+1:11,69), 4. Tumler (Švýc.) -1,14 (1:15,83+1:12,86), 5. Zubčič (Chorv.) -1,46 (1:16,31+1:12,70), 6. Haugan (Nor.) -1,73 (1:16,48+1:12,80).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 5 z 9 závodů): 1. Odermatt 300, 2. Kristoffersen 199, 3. Steen Olsen (Nor.) 189, 4. Kranjec (Slovin.) 186, 5. De Aliprandini 178, 6. Tumler 174.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 38 závodů): 1. Odermatt 730, 2. Kristoffersen 574, 3. Meillard 474, 4. McGrath (Nor.) 382, 5. Pinheiro Braathen (Braz.) 370, 6. Noël (Fr.) 340, ...61. Zabystřan (ČR) 62.