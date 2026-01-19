Zranění, pauza, mateřství? Olympiáda je safe, řekla si už potřetí Adamczyková

Alžběta Marešová
  7:37
Před rokem se stala mámou. A nyní je už potřetí olympioničkou. I kdybyste si přečetli z celého článku jen tyto dvě věty, možná byste stejně bez problému uhádli, o jaké české sportovkyni je řeč. O té, která si nic nedělá ze zajetých pořádků a z toho, jak by „měl“ svět fungovat. Čímž vytrvale frustruje především své soupeřky, protože faktory jako věk, závodní pauza i čerstvě prodělaný porod na ni zjevně neplatí. Samozřejmě, že máme na mysli Evu Adamczykovou.
Novou ambasadorkou značky Horsefeathers je Eva Adamczyková, česká...

Eva Adamczyková při závodech v Cervinii.

Eva Adamczyková při závodech v Cervinii.
Eva Adamczyková na tiskové konferenci po skončení zimní sezony
Eva Adamczyková na tiskové konferenci po skončení zimní sezony
Novou ambasadorkou značky Horsefeathers je Eva Adamczyková, česká...
24 fotografií

Z olympijských her už má zlato i bronz, v roce 2019 se stala mistryní světa, o dva roky později už potřetí ovládla celkové hodnocení Světového poháru.

Vlastně ale teprve až poté začala ukazovat, co vše je pro ni možné:

Když si v boji o olympiádu v Pekingu zlomila v prosinci 2021 oba kotníky, rok trvalo, než se mohla vrátit do závodů.

Už na konci sezony ale vybojovala své druhé zlato z mistrovství světa.

Když se na podzim 2023 zúčastnila taneční soutěže StarDance, nezabránilo jí to v tom vyhrát hned první závod Světového poháru, do kterého po taneční epizodě naskočila.

Svůj zatím největší kousek ale předvádí právě nyní.

Jen kvůli medailím se vracet nebudu. Adamczyková o těhotenství i výchově

Když na přelomu roku 2024 a 2025 přivítali s manželem Markem na světě syna Kryštofa, měla Adamczyková oficiálně jen přerušenou kariéru.

„Buď se vrátím, nebo nevrátím, nechávám to otevřené,“ přiznala tehdy.

A upřímně, vyčítal by jí někdo, kdyby už zůstala jen mámou? V jednatřiceti letech, po deseti sezonách na vrcholu a také s olympiádou tak závratně blízko?

Když se loni v květnu poprvé po porodu postavila na prkno a hledala znovu balanc i sjezdařský cit, její soupeřky měly v olympijské kvalifikaci už dávno vyjeté body z předešlé sezony.

To jí však trápilo až na druhém místě.

„Kdyby Kryštof můj návrat do závodů neakceptoval, nechtěla bych přes to jít,“ přemítala.

Novou ambasadorkou značky Horsefeathers je Eva Adamczyková, česká...

Jak se zapracovávala do přípravy čím dál intenzivněji, zjišťovala, že synek nejspíš podědil její pohodářskou povahu.

A tak se mohla v prosinci znovu objevit ve startovní listině Světového poháru. V ní byla spolehlivě nejstarší, některým jejím soupeřkám bylo v době zlatého úspěchu v Soči šest let.

Přesto suverénně vyhrála kvalifikaci a v závodě dojela pátá.

Sluší se připomenout, že není ve svém maminkovském tažení sama. Američanka Faye Thelenová se vrátila do závodů pět měsíců po narození druhého dítěte. Francouzka Chloé Trespeuchová se stala mámou v prosinci 2024 a už v březnu závodila. Momentálně má na kontě tři pódiová umístění a v žebříčku Světového poháru je na páté příčce.

Babyboom ve snowboardcrossu. S Adamczykovou se vrací několik maminek

Dámy snad odpustí, když v tuto chvíli zůstaneme u žasnutí nad Adamczykovou. Jakmile se totiž rozhodla, že chce o svou třetí olympiádu bojovat, čekal ji napnutý souboj s časem i psychikou.

Na kvalifikaci měla tři individuální starty a potřebovala dojet mezi nejlepšími.

Ideálně si chtěla olympiádu zajistit už v prosinci, páté místo z Itálie ale nestačilo, a tak musela minulý týden podstoupit náročnou cestu na závody v Číně.

Tam bojovala se stavbou tratě i s nedostatkem štěstí, když jí karambol soupeřky dvakrát pokazil jízdu. „Natrénovala jsem si hlavně pády,“ glosovala následně.

Eva Adamczyková při závodech v Cervinii.

Výprava ale nebyla zbytečná. Po devátém a sedmém místě mohla už potřetí v kariéře říct: „Olympiáda je safe.“

I dvanáct let po zlatém úspěchu v Soči zůstává dravou a obávanou soupeřkou, zkušenosti a mateřství jí přinesly možná ještě víc klidu, než v jakém jezdila „zamlada“. Díky tomu bude už za tři týdny na olympijské trati znovu jednou z favoritek.

