Adamczyková přemítá, jestli vezme synka na olympiádu. Nejdřív se ale sama musí kvalifikovat

Michal Koubek
  8:37
Byl květen, poprvé se od prosincového narození syna Kryštofa postavila do snowboardcrossové trati. Pocity? Suprové. Přesto si Eva Adamczyková tehdy ještě neřekla, že se do závodění vrátí naplno. Nebo že by se snad pokusila dostat na italské olympijské hry v příštím roce. „Neříkám ano ani ne,“ vykládala. „Olympiádu v Evropě jsem nezažila, krásná myšlenka. Ale nechci, aby byla na úkor syna.“ O necelý půlrok později se už nebojí vyhlásit: Zjistila jsem, že to jde. Vracím se k závodění a chci na hry!
Novou ambasadorkou značky Horsefeathers je Eva Adamczyková, česká snowboardistka a olympijská vítězka ze Zimních olympijských her 2014 v Soči. Na následujících ZOH v Pchjongčchangu skončila bronzová. (16. prosince 2024)

„Žádný aha moment nebo jedno přímé rozhodnutí nepadlo. Přicházelo to postupně,“ říká dvaatřicetiletá zlatá a bronzová medailistka ze zimního svátku. „Na soustředění to fungovalo fyzicky, jezdecky, i s Kryštofem. Ale pořád budeme situaci sledovat z nadhledu, a kdybych se řítila špatným směrem, budeme řešit, jestli má závodění smysl.“

Po zdárném jarním testu se vrhla do přípravy na suchu. S manželem Markem se střídala v hlídání a posilovnu či atletickou průpravu absolvovala bez vážnějších výpadků.

Na podzim se nejprve vydala rozjezdit na sníh do haly v Nizozemsku, načež vyrazila na švýcarský ledovec Saas-Fee, kde ji zase s hlídáním vypomohla sestra. I tam si potvrdila, že synek všechno zvládá.

Adamczyková se po mateřské pauze vrací k závodění, chce se dostat na olympiádu

„Je společenský týpek, s týmem ho to bavilo,“ oddechla si. „Cestování se samozřejmě snažím naplánovat tak, aby strávil co nejmíň času v autě a nějak jsme mu ho zpříjemnili. Do Saas-Fee cesta zabere dvanáct hodin, takže letíme, pak popojíždíme vlakem nebo autem. Ale zatím všechno vypadá vážně dobře.“

A ona se tak s klidem může chystat, jak zabojuje o účast na svých třetích hrách.

Jistotu nemá. Kvalifikační proces se rozběhl už minulou sezonu, Adamczyková ji celou vynechala, a tak začíná na bodové nule. Kdepak, ani taková hvězda nemá výsady. V kalendáři jsou ještě čtyři kvalifikační závody Světového poháru. Dva v prosinci v italské Cervinii, dva v lednu v čínském Ťi-linu. V ideálním případě by si Adamczyková chtěla zajistit účast už při první zastávce, aby dalekou cestu do Asie mohla vynechat.

„Těžké predikovat. Ale s koučem Markem Jelínkem jsme se bavili, že kdybych na obou závodech byla v malém finále, jsem asi oukej,“ počítá. „Kdybych byla třeba dvakrát desátá, tak bych do Číny asi musela.“

Pokud by k tomu došlo, syna by nechala doma. Nicméně šance, že v Cervinii uspěje, je reálná. Výkonnost si chválí, kouč Jelínek dokonce prohlásil: „Soustředění naznačilo, že je úplně ready, jezdila bez jakékoliv mezery.“

Marek Adamczyk a Eva Adamczyková v Karlových Varech (6. července 2024)

Právě zdárným vstupem do sezony se nyní zabývá nejvíc. A jak by řešila olympiádu? Vzala by na ni syna, či by jela sama? Všechno tohle přemítání by přišlo na řadu později.

„Budeme to řešit za pochodu. Marek ani Kryštof ale nemůžou být v olympijské vesnici. Bydleli bychom tedy asi někde vedle. Tahle možnost v Livignu je a průběžně vše probíráme s Jiřím Kejvalem a Martinem Doktorem z Českého olympijského výboru. Ale nevylučuju ani, že bych bydlela ve vesnici. Marek s Kryštofem to spolu zvládají,“ líčí.

Teď jsou před ní ještě jiné úkoly.

