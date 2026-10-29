Adamczyková nekončí, ale ví: Nemůžu mít všechno. Syna učí, jak se má nudit

V rakouské metropoli na akci Red Bull BassLine z první řady povzbuzovala krajana Menšíka, vycházející hvězdu světového tenisu.
„Teď jsme se tady seznámili, ale sleduju ho už delší dobu. Obzvlášť tenhle rok se mu hodně dařilo,“ chválila mladého kolegu.
Ona sama je ve 33 letech naopak matadorkou svého sportu. Díky stříbrné medaili z únorových her v Milánu a Cortině d’Ampezzo zkompletovala svou olympijskou sbírku. Do toho se stará o rok a tři čtvrtě starého syna Kryštofa.
Ale končit ještě nehodlá: „Jsem normálně v přípravě na sezonu a tak nějak balancuju sport s rodinným životem.“
Jaký máte pro nadcházející zimu plán? Počítáte se všemi závody Světového poháru?
Ano. Máme jenom pár zastávek a k tomu v březnu mistrovství světa, takže kdyby člověk něco vynechal, má velkou pauzu. Máme jeden závod v prosinci, další v lednu a až v únoru a březnu jsou trochu víc u sebe.
Neuvažovala jste po letošních olympijských hrách o konci kariéry? Stříbrná medaile mohla být hezká tečka.
Taky mi to naskočilo, ale neměla jsem v sobě žádné mega rozhodnutí. Asi každý si řekne: Jo, bylo by super zakončit to v uvozovkách na vrcholu. Čekala jsem, jak se mi to v hlavě vyvrbí. A tím, že jsem pořád chtěla trénovat, tak jsem to nechala. A trenér je taky rád, že dál jezdím.
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Takže další medaile vás naopak nakopla?
Tahle olympiáda pro mě byla jedna z nejpohodovějších. V Soči to byla taky pohoda, ale díky tomu, že jsem ještě nevěděla, do čeho jdu. V Koreji to bylo náročné, protože tam se ode mě výsledky čekaly... Letos mi olympijský závod sednul a tím, jak jsem měla s sebou rodinu i Kryštofa, tak jsem si to užívala. Říkala jsem si: Ty jo, já bych se tam klidně vrátila. A to u předešlých olympiád nevím, jestli bych takhle cítila.
Jak jste trávila období po sezoně?
Překvapilo mě, že jsem potřebovala delší pauzu. Každá olympiáda vás emočně a psychicky vycucá, takže začít další sezonu pro mě vždycky bylo hrozně náročné. Myslela jsem si, že díky tomu, že tahle olympiáda pro mě byla hodně pozitivní, tak to bude v pohodě. Ale stejně jsem potřebovala víc času. Byli jsme v klidu doma a nějak jsem extra neřešila, co dál. A pak mi to stejně chybělo, začala jsem chodit do posilovny a už to tak nějak zase plynulo.
Máte v sobě pořád touhu závodit?
Jo, jinak bych to nedělala. I hlavní motivace mého návratu po porodu byla, že mi to chybělo. Přes zimu jsem koukala na ostatní a říkala si: Jé, už jsou na kopci a jezdí... Jsem ráda, že mám ke svému sportu takhle pozitivní přístup. A pokud tuhle radost ztratím, budu jezdit jen volně po sjezdovkách. Mám pocit, že nejsem zas tak soutěživý člověk, ale pak přijde závodní den a stejně chci vyhrát. Tohle v sobě pořád mám.
Jak teď zvládáte přepínat mezi sportem a rodinným životem?
Dost často si musím uvědomit, že nemůžu mít všechno. Když jsem se rozhodla jezdit a do toho mám dítě, tak nemám čas na plno dalších zábav. Když jedu na soustředění, Kryštof s (manželem) Markem zůstávají doma, a když se vrátím, tak se to snažím rodině vrátit, aby si Marek odpočinul.
Přináší vám tato dvojí role nějaké výhody?
Mám větší nadhled, že když třeba nestihnu něco natrénovat, tak si řeknu: No a co? Kdybych byla mladší, tak budu nervózní, ale teď mám pocit, že jsem ve fázi, kdy si víc věřím a nepotřebuju takové kvantum hodin tréninku. Naučila jsem se hrát s kartami, které mám.
A jste s tímto kombinováním spokojená?
Trvalo mi, než se to zažilo. Teď je Kryštof větší, je s ním sranda, ale zase je to náročnější, protože má na věci názor a umí se vztekat. Hodně mluví, je takový vtipný, takže mě to baví. Pořád něco prozkoumává.
Takže je po vás akční?
Asi trochu jo. A Marek se mu snaží vysvětlit, že i naučit se nudit je dobré a důležité. Já jsem se to moc nenaučila a mám s tím potíže doteď, i když si samozřejmě ráda někdy sednu na gauč.
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Máte nějak omezené, na jak dlouho chcete být na soustředění?
Už čtrnáct dní mi přijde hodně, že bych Kryštofa tak dlouho neviděla, soustředění mám proto mezi týdnem a deseti dny. V listopadu jsme měli mít soustředění na čtrnáct dní a už jsem řešila, že bych si s sebou Kryštofa alespoň na část vzala. On už vnímá, že jsem pryč, a už se mu stýská.
Jak dopředu teď v kariéře koukáte? Třeba až do dalších olympijských her v roce 2030?
Čtyřletý cyklus je v životě sportovce hodně ošemetný. Na jednu stranu uteče hrozně rychle, ale v něčem je také strašně dlouhý. Sama vím, kolik jsem za čtyři roky zažila změn nebo zranění. O to víc mi dochází, jak náročné je každé čtyři roky získat olympijskou medaili. Takže takhle dopředu nekoukám. Soustředím se na mistrovství světa v březnu a pak uvidíme, co bude dál.