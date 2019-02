Světový titul v super-G slaví Paris, Clarey je nejstarším medailistou

Muži - super-G:

1. Paris (It.) 1:24,20, 2. Kriechmayr (Rak.) a Clarey (Fr.) oba -0,09, 4. Innerhofer (It.) -0,35, 5. Théaux (Fr.) -0,37, 6. Ferstl (Něm.) -0,39, 7. Roger (Fr.) -0,41, 8. Sejersted (Nor.), Nyman (USA) a Casse (It.) všichni -0,50, ......39. Klinský -4,39, 41. Krýzl -5,02, Berndt a Zabystřan (všichni ČR) nedokončili.