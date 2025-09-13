Kvíz:

Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestuje své znalosti o atletice

13. září 2025

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Otázka 1/50

V jakém roce se v Tokiu konaly olympijské hry?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Revue

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Móda na udílení MTV Video Music Awards v Elmontu (7. září 2025)

Revue

Patrick Schwarzenegger se oženil. Vzal si modelku Abby Championovou

Abby Championová a Patrick Schwarzenegger v reklamě na SKIMS

Revue

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Carlos Alcaraz a Brooks Naderová

Bydlení

Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník

Říkalo se, že skončí jako sídliště horních deset tisíc. A také se tvrdilo, že...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.