19. listopadu 2026
Kvíz: Jiří Procházka proti neporaženému soupeři. Co víte o tajemství MMA?
Jiří Procházka se chystá na další velkou bitvu. V sobotu 21. listopadu se v katarském Dauhá postaví neporaženému Navajovi Stirlingovi. Jak dobře znáte oba bojovníky, pravidla i historii MMA a proč si na sobotní zápas tentokrát nemusíte nařizovat budík? Otestujte své znalosti v našem kvízu. Některé otázky zvládne příležitostný divák, jiné potrápí i zkušené fanoušky UFC.
Obsah vznikl ve spolupráci s Telly.
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