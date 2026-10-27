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Kvíz: Jak poctivě jste sledovali cyklistickou sezonu? Otestujte se

27. října 2026

Cyklistická sezona 2026 se pomalu stává minulostí, je proto ideální čas na rekapitulaci a shrnutí posledních měsíců. Na iDNES.cz jsme pro vás jako každý rok připravovali podrobné zpravodajství, reportáže i nadčasové rozhovory ze všech Grand Tour i těch nejslavnějších klasik. Co vám z uplynulého roku utkvělo a který závod jste sledovali nejpoctivěji? Otestujte se v našem kvízu.

Otázka 1/50

Začneme nejvýraznějšími událostmi sezony. Pro kolikátý titul z Tour de France si v červenci dojel Tadej Pogačar?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

SESTŘIH: Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:1

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