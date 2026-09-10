10. září 2026
Kvíz: Jak dobře znáte příběh Slavie v Lize mistrů?
Pamatujete si historický postup přes Ajax, jedinou výhru v hlavní fázi nebo slavnou remízu na Camp Nou? Otestujte si, co všechno si ze zápasů Slavie v Lize mistrů pamatujete. Od prvních neúspěšných pokusů až po současné zápasy mezi evropskou elitou.
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