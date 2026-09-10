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Kvíz: Jak dobře znáte příběh Slavie v Lize mistrů?

10. září 2026

Pamatujete si historický postup přes Ajax, jedinou výhru v hlavní fázi nebo slavnou remízu na Camp Nou? Otestujte si, co všechno si ze zápasů Slavie v Lize mistrů pamatujete. Od prvních neúspěšných pokusů až po současné zápasy mezi evropskou elitou.

Otázka 1/20

Kolikrát včetně sezony 2026/27 Slavia postoupila do hlavní fáze Ligy mistrů?

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