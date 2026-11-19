19. listopadu 2026
Kvíz: Jak dobře znáte biatlon? Otestujte své znalosti oblíbeného sportu
Vánoce, sněhová nadílka a biatlon. Tři věci, kvůli kterým se těšit na zimu. Jen s tím rozdílem, že biatlonová sezona vydrží dělat radost déle než Vánoce a v posledních letech zaručeně také déle než sníh. Co o sportu, který se za posledních 15 letech proměnil v Česku z otloukánka v celonárodní vášeň, víte? Jak dobře znáte jeho historii a nakolik se orientujete v pravidlech? Prověřte své znalosti v našem kvízu.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.