Zubří se na evropské poháry vyzbrojilo cizinci. Přichází i rodák z Réunionu

„Francouzský trh je přesycený a některé kluby mají finanční problémy. Hráči jsou tak dostupní i pro nás, lákadlem jsou také evropské poháry,“ říká nový trenér Ondřej Mika, který přitom využil svých konexí z Francie, kde hrával devět let.

Jeho někdejší manažer dohodil Zubří levorukého křídelníka Nathana Paquioma (24) z ostrova Réunion v Indickém oceánu.

„Má zkušenosti z první i druhé ligy. I když je to odlišná házenkářská kultura, věřím, že to bude fungovat. Chtěli jsme to vyzkoušet,“ vysvětluje Mika.

Zubří pak znovu zalovilo u našich severních sousedů. Hodně si slibuje od světoběžníka Ignace Baka (28), který odehrál sedm zápasů za polskou reprezentaci. Zubří bude jeho jedenáctým klubem, působil doma, ve Finsku, Kataru, Řecku, Německu a naposledy v Maďarsku.

„Vyřešili jsme tím absenci levoruké spojky, kterých je obecně nedostatek. Čekáme, že zvýší palebnou sílu z dálky. Navíc je to spojka ve středních letech, které nám chybí,“ připomíná Mika.

Zatímco Bak by měl pomoct okamžitě, Filip Blasczak (21) je hlavně vkladem do budoucna. V Zubří dostane čas na restart kariéry, kterou mu na rok přibrzdilo zranění kolene. Stejně jako Kaminski je produktem akademie čerstvého polského šampiona Wisly Plock.

„Ceníme si, že jsme navázali spolupráci, a věříme, že se bude prohlubovat. Důležité je, aby byla oboustranně prospěšná,“ přeje si Mika.

Zubří navíc udrželo Dušana Paláta, který byl jednou nohou na odchodu. „Je to skvělá zpráva,“ těší Miku, který nemusí hledat svého nástupce na pozici střední spojky.

Už předtím klub oznámil návrat dvou zkušených odchovanců z Německa – pivota Petra Šlachty a reprezentačního křídelníka Jakuba Hrstky. „Program bude nabitý. Loni jsme měli problémy s marodkou, potřebujeme co nejširší kádr, aby hráči nebyli přetížení,“ podotýká Mika.

Zubří se pátým rokem po sobě zapojí do Evropského poháru EHF, nasazené bylo přímo do druhého kola, které se odehraje v říjnu.

„Rádi bychom se vyhnuli při losu Lovosicím, Povážské Bystrici a soupeři z Ázerbájdžánu,“ dodává Mika.