Novinka pro valašskou baštu. Zubří přivedlo cizince, a rovnou trojici

„Impulz vzešel ode mě. Velice rád bych zalovil v česko-slovenských vodách, ale byl obrovský problém získat hráče, které jsme chtěli. Tedy až na Mikiho Kucseru,“ zmínil Dávid svého krajana.

Zubří vždy sázelo víceméně jen na vlastní odchovance. Jak jste uvažovali při hledání cizinců?

Cíleně jsme chtěli posílit mužstvo třemi zahraničními hráči. Ale nemůžeme jít cestou Karviné nebo Plzně. Tihle ještě nejsou hotoví, ale pro nás ano. Mohli jsme si dovolit takové hráče a jsme za ně šťastní. Musím pochválit naše vedení.

Zahraniční posily * Bogdan Djurovič (2001)

Černohorský pivot dorazil ze severomakedonského HC Struga Macedonia. Mistr Černé Hory, vicešampion Bosny a Hercegoviny, s Tuzlou hrál Evropský pohár EHF. * Oliwier Kaminski (2004)

Polská pravá spojka přišla z polského Orlen Wisla Plock na doporučení španělského trenéra české reprezentace Xaviera Sabateho. * Mikuláš Kucsera (2000)

Pravá spojka slovenské reprezentace přestoupila z Nových Zámků, působila také v Šaľe a maďarském Grundfosu Tatabánya.

Bylo těžké je najít?

Jeli jsme do Bělehradu, viděli jsme zápasy, udělali si přehled. Existuje spoustu videí, agentů. Bogdan (Djurovič) a Miky byli u nás na tréninku. Jednoznačně jsme chtěli urostlého pivota, obránce do zadních řad. Bogdan naznačil, že má chuť se vyvíjet. Perfektní Balkánec, který chce. S Mikim jsem se bavil v lednu, že chce jít z Nových Zámků, posunout se v kariéře. To však ještě nebyla řeč o Zubřím.

Polák Kaminski z Wisly Plock je speciální případ, že?

Doporučil ho trenér Sabate (kouč Plocku a české reprezentace). Ani jsme ho neviděli. Ale je takový, jak ho popsal. Měl jít do Španělska, nebo by byl v Plocku čtvrtou spojkou. Zapracoval Michal Balhárek (manažer Zubří a technický vedoucí reprezentace), aby ho sem zaparkovali. Není to z Polska daleko. Herně je na neuvěřitelné úrovni. Proto rozhoduje přesilovky. Potřebuje ještě zmužnět.

Zubří nepatří k nejbohatší klubům extraligy. Co může nabídnout cizincům?

Maximálně možné podmínky v rámci klubu. Hlavní je, že se můžou rozvinout, ukázat se a posunout do dalších klubů. Prodat se.

Je výhoda, že jsou ze zemí se slovanskými jazyky?

Bogdan už hodně rozumí. Hlavní překladatel je Miki, tráví s nimi volný čas. Komunikace funguje. Po čtyřech dnech týmového soustředění jsme zjistili, že perfektně zapadli. Že se aklimatizovali.

Lukáš Mořkovský v dresu Zubří

V posledních třech sezonách vás táhl kanonýr Lukáš Mořkovský. Kdo nahradí jeho góly?

Byli jsme na něm v útoku hodně závislí, v obraně zase na Matěji Havranovi. Teď je to rozdělené, vyvážené. Kdo nemůže, jde dolů. Pravé spojky a pivoti se střídají sami. Levých, kterých je více, já. Má to hlavu a patu. S herním projevem v přípravě jsme spokojení. Zapadá to do sebe. Byl bych velmi rád, kdybychom zůstali zdraví. Loni nás zranění strašně pronásledovala. Teď máme jen jedno vážnější zranění Filipa Šišáka, jenž si přivodil těžký výron kotníku a bude čtvrt roku chybět. A mrzí mě, že Palát s Hybnerem jsou po operaci daleko od aktivnějšího zapojení.

V Evropském poháru EHF budete hrát s Brnem. Naštval vás los?

Co jsem tady, jsou poháry katastrofa. První rok jsme hráli s Plzní. Říkal jsem si, že je to výjimečná situace, která se nemůže opakovat. Dva roky nato Brno. Máme obrovskou smůlu. Buď to jsou soupeři z Bulharska, Kypru, Turecka, nebo morda jako Plzeň či norský Arendal. Musíme se dostat přes Brno, soupeř ve druhém kole z Itálie (Fasano) by byl atraktivní.