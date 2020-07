Házenkáři Zubří na startu přípravy: bez čtyř zkušených hráčů a s mladíky

Střední spojka s reprezentační minulostí, která hrávala v Dánsku, Finsku nebo ve Francii, si bere z rodinných důvodů od házené volno. Zároveň nevylučuje návrat.

„Mezi hráčem a klubem je dohoda, že to necháváme otevřené. Dveře do mužstva nemá zavřené,“ ujistil Tonar.

Už na jaře uvolnil klub do Švýcarska kanonýra Tomáše Řezníčka. Poté oznámil motor ofenzivy Matěj Šustáček, že bude do Francie následovat svoji přítelkyni. Novou smlouvu pak nedostal matador Tomáš Říha.

„Největší deficit cítíme na místě pravé spojky. Po odchodu Řezníčka sháníme levorukého hráče,“ naznačil sportovní ředitel klubu Josef Mazáč. „Pokud se to nepovede do začátku sezony, tak budeme sondovat a hledat možnosti příchodu během podzimní části.“

Tonar, jenž v červnu zaujal uvolněný post po Dušanu Polozovi, na posilování za každou cenu netlačí.

„Agentů je hodně, nabídek dost. Ale musíme přihlédnout na možnosti klubu. Vyšší kvalita nese vyšší nároky hráče,“ podotkl Tonar, který věří mladíkům z vyhlášené zuberské líhně talentů. „Filozofií klubu je, že staví na odchovancích, kteří jsou nejlepší v republice. Je to dobrý směr. Třeba někdo z nich vystřelí a bude tahounem týmu.“

V Zubří věří, že o dirigentskou taktovku se po Šustáčkovi podělí právě hráči z nastupující generace mládežnických reprezentantů.

Do týmu se po dvou letech vrátil David Lefan; spojka si mezitím vyzkoušela dorosteneckou bundesligu v Německu a extraligu ve Frýdku-Místku.

Nové smlouvy nedávno podepsali rovněž křídelníci Tomáš Mičkal a jeho jmenovec Vlk.

Po kondiční květnové přípravě se dnes hráči sejdou poprvé. „Příprava bude intenzivnější. Zvýší se počet tréninkových jednotek,“ poznamenal Mazáč.

„Za týden by jich mělo být devět až deset a během sezony osm,“ nastínil Tonar, který chce využít toho, že v kabině je množství studentů.

Valašský pohár se letos kvůli koronaviru hrát nebude

Realizační štáb bude štíhlejší. Tonar se přitom obejde – stejně jako při svém předchozím angažmá v Plzni – bez klasického asistenta.

„V přípravě nám pomůže kondiční trenér, ale na hřišti půjde všechna zodpovědnost za mnou,“ přitakal Tonar, který s Plzní vyhrál extraligu i domácí pohár.„Respektujeme to. Je to jeho volba. S tím do Zubří šel,“ pronesl Mazáč.

S vedením vytvořili harmonogram přípravných zápasů, který obnáší dva turnaje v Jičíně a Kopřivnici. Vypadl z něj ale domácí Valašský pohár, který v Zubří kvůli koronaviru nestihli uspořádat.

„Kvalita přípravných utkání je velmi slušná,“ prohodil Tonar.

Pokud to epidemická situace dovolí, vydá se jeho mužstvo na začátku srpna do rakouské Kremže.

Zatím je ale na startu přípravy, během níž Tonar začne tým osobně poznávat. V červnu vedení klubu Polozova nástupce hráčům pouze představilo.

„Loňská sezona se nedohrála, takže doufám, že dostanou větší chuť a budou se těšit na balon,“ věří Michal Tonar.