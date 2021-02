Házenkáři Zubří si v Poháru EHF konečně sáhnou na míč

Prosincový los poslednímu českému zástupci v evropských pohárech přál. V době pandemických restrikcí dvojnásob. „Nádhera. Los se povedl. Nejkratší cestování, nejschůdnější soupeř, o kterém aspoň něco víme,“ shrnul Tonar klady česko-slovenské konfrontace.

Do Povážské Bystrice to má Zubří blíže než k většině extraligových soupeřů. Oba týmy se tak pohodlně vejdou do dvanáctihodinového limitu pro návrat, po jehož překročení by musely do povinné karantény. „Doufám, že už se, proboha, nic nestane,“ přál si Tonar napůl s úsměvem, napůl vážně.

Sám stihl evropský pohár tak tak. Po pozitivním testu na koronavirus skončil v izolaci, kterou si po konzultaci s lékařem ještě o den prodloužil. „Doufám, že jsem z toho nakonec vyvázl ve zdraví,“ prohodil trenér Zubří, podle něhož jsou postupové karty rozdány fifty-fifty. „Bude rozhodovat sportovní forma. Kdo ji trefí.“

Soupeři se nemají čím překvapit. Pravidelně se potkávají v letní přípravě. Před letošní sezonou vyhrálo Zubří oba duely, ale oba těsně a navíc na české půdě – na turnaji v Jičíně 25:20 a na Valašsku 28:26.

„Mohli bychom si myslet, že jsme lepší, ale musíme to potvrdit na hřišti. Když podáme dobrý výkon, nemám strach o výsledek. Ale poslední dva zápasy byly zdviženým prstem,“ připomněl Tonar, že jeho týmu předchozí dvě extraligová kola herně nevyšla.



Už šťastné domácí vítězství nad odpadlíkem soutěže z Maloměřic avizovalo ztrátu formy, následujících výbuch 24:35 v Jičíně ji pak potvrdil.

„Jestli chceme do play off, tak na takové výkony musíme hodně rychle zapomenout. Před prvním společným tréninkem jsme si to museli vyříkat,“ přiznal Tonar.

K mužstvu se mezitím připojil rozehrávač Matěj Šustáček, který se po předčasném ukončení nižších soutěží ve Francii vrátil do mateřského klubu.

„Působil tady řadu let, naposledy loni, takže nepotřebuje aklimatizaci. Jediný problém je, že měl od listopadu herní výpadek,“ tuší Tonar, že Šustáčkův návrat se naplno projeví až později. „Jestli se dokáže dostat do formy za týden, bude to super. Když za dva týdny, jenom dobře. Ale určitě bude velikou posilou na další zápasy.“

Ty půjdou od sobotního úvodního utkání osmifinále v rychlém sledu za sebou. A když Zubří postoupí, k pěti extraligovým duelům přibudou další dva v Evropě.