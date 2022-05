Suverénně nejhorší porážka mé kariéry, ulevil si zuberský kouč Dávid

„Suverénně nejhorší porážka mé kariéry. Tohle se nedá trumfnout,“ neskrýval obrovské zklamání trenér Zubří Peter Dávid.

I den po vyřazení bylo znát, jak těžce krutý konec nese.

Když jeho tým vyhrál na západě Čech třetí semifinálový zápas, v Zubří všichni věřili, že sérii doma ukončí. Tíhu okamžiku však Dávidovi hoši ve vyprodané hale neunesli, to nejhorší však mělo teprve přijít.

I když Zubří prakticky celý druhý poločas rozhodujícího utkání prohrávalo, v předposlední minutě skóre otočilo a v čase 29:51 šlo zásluhou Paláta do vedení 28:27.

Plzeň po oddechovém čase riskla hru sedmi proti šesti a Douda dvě vteřiny před koncem srovnal. Nikdo z bránících hráčů přitom proti střelci nevystoupil a exzuberská spojka mohla v klidu zamířit o zem k tyči.

„Tohle mrzí nejvíce. Bylo to hratelné. Chtěli jsme útok přerušit, ale nemohli jsme obranu úplně otevřít, protože Plzeň má perfektně zvládnutou hru do pivota nebo do křídla,“ líčil nepodařenou koncovku Dávid.

Na řadu tak přišla sedmimetrová loterie, ve které byli až do čtvrté série všichni exekutoři stoprocentní.

„To už jsem byl jen divák. Penalty jsou o osobní odvaze a šel ten, kdo měl koule,“ poznamenal Dávid.

Zubří prostřídalo v rozstřelu všechny tři brankáře a v páté sérii se Mizerovi konečně zadařilo proti ráně Šafránka. Finále měl v ruce Mičkal, jenže vzájemný souboj vyhrál plzeňský náhradník Šmíd.

„Mičkal měl být tutovka. Při sedmičkách bývá nejspolehlivější,“ zmínil Dávid blonďatého křídelníka, který v roce 2009 v semifinále s Lovosicemi proměnil deset sedmimetrových hodů z deseti.

V Plzni ale selhal. „Není v tom výčitka. Viděl jsem miliony fotbalových zápasů, ve kterých nedali hvězdy penaltu,“ zastal se Dávid zuberského nešťastníka.

A když ho hned v prvním kole náhlé smrti napodobil nejlepší extraligový střelec Mořkovský, Douda nabídnutou šancí nepohrdl.

„Frustrace byla, je a bude ohromná. Jen tak nás neopustí,“ tuší Dávid, že z plzeňského k. o. se Zubří jen tak nesebere.