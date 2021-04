Zubří chyběla k senzaci jedna výhra. Vyřazení bolí, říká kouč Tonar

Zatímco v Evropském poháru EHF neměl jeho soubor proti slovinskému Velenje nárok, v extralize sahal po postup přes karvinské vítěze základní části. K senzaci chyběla outsiderovi jedna výhra.

„Bolí to. Postup si celý tým hodně přál, ale štěstí se přiklonilo v daném momentu k silnějšímu týmu,“ uznal Tonar po porážce v pátém rozhodujícím duelu.

Takhle jste také přišel o semifinálovou sérii proti Plzni, kde hraje váš syn. To zamrzí, že?

Jasně, že se to někdo vzadu odehrávalo. Hlavně jsme ale cítili, že jsme hráli dobrou házenou. Klukům patří velikánský dík. Pět zápasů všichni odjezdili v mezích možností.

Jako David proti Goliášovi jste obstáli nad očekávání dobře. Vnímal jste pozitivní ohlas vašeho statečného boje?

Celý tým je mile překvapený a vděčný. Cítili jsme, že podpora šla z celé republiky. Lidi nám fandili, ne jen skalní. Tahle série si zasloužila pozornost a také ji měla. Bylo to hodně příjemné.

Rozhodly nakonec větší zkušenosti Karviné proti armádě vašich dorostenců?

Bylo vidět, že mlaďoši to mají před sebou a tlak byl větší, než jsme si dokázali připustit. Udělali jsme šestnáct technických chyb. Když chceme hrát s týmem jako Karviná vyrovnaný zápas nebo ho porazit, musíme se dostat na šest osm.

Jak moc ovlivnila pátý zápas osobní obrana Karviné na vašeho nejlepšího střelce Lukáše Mořkovského?

Připravovali jsme se na to. Osobku hrála Karviná už ve čtvrtém zápase. Tam jsem byli hlavami jinak nastavení a nevadilo nám to. Dokázali jsme se prosazovat. Bohužel v pátém zápase tomu tak nebylo. Ale na takové výkyvy ve svých výkonech mají mladí kluci právo.

Teď musíte litovat koncovky třetího utkání, v němž jste měli dva útoky na vítězství, že?

Po bitvě je každý generál. Kdybychom v sobotu vyhráli, tak jsme sérii ukončili u nás. Ale štěstí se v tu chvíli přiklonilo na stranu Karviné, šťastnější byla i v sedmičkách, které jsou loterie. Beru, že dva zápasy skončily nerozhodně. Oni nás porazili dvakrát, my jednou. Kluci si potvrdili, že s tak silným soupeřem se dá hrát. Ale musí být všichni zkoncentrovaní opravdu 60 minut. A to jsme v rozhodujícím zápase nebyli. Měli jsme dobré úseky, ale také špatné, které nás srážely. Když už to vypadalo, že bychom vyrovnali, nebo se dotáhli na gól, dva, tak přišla hloupá technická chyba a to se v takových zápasech stávat nesmí.

Pokračujete sérií o 5. až 8. místo. Jak budete hledat motivaci?

Zklamání si musí kluci prožít. Mladí to dokážou z hlavy vytěsnit rychle. Bylo by příjemné, abychom po nadstavbě neskočili zpátky na osmé místo.

Jak těžce se vám bude opouštět Zubří, když se ukázalo, jak perspektivní mladý tým je?

Tohle mě v rozhodování hodně ovlivňovalo. Tihle kluci mají svoji cestu nějak narýsovanou. Záleží na vedení, aby mančaft zůstal pohromadě. Hráči o sobě dali vědět. Bude po nich poptávka. Přijdou velké tlaky z ostatních klubů.

Kde vidíte jeho vrchol? Bude hrát příští sezonu o medaile?

Když jsme v létě začínali, tak jsme si mysleli, že to bude trvat dva tři roky. Kluci si ale laťku během sezony posouvali prudce nahoru. Důkazem je série s Karvinou, kterou jsme dokázali ve dvou zápasech přehrát. Jak to bude dál, nechci předpovídat. Hráči se zlepšují trénink od tréninku, zápas od zápasu. Příští rok už budou hodně nahlas klepat na první čtyřku. Jako trenér Dukly budu mít z týmu velký respekt.