Zubří udrží v Evropě výhra o více než šest gólů. Není to neřešitelné, vědí hráči

„Výsledek je komfortní pro Brno. Nevím, co se s tím dá doma udělat,“ přemítal trenér Robe Zubří Peter Dávid po porážce 22:28 v Králově Poli.

A to byla pro jeho mužstvo ještě milosrdná, jak poznamenal nejlepší zuberský střelec zápasu Tomáš Mičkal. „Byli jsme zralí prohrát o patnáct branek,“ připomněl levý křídelník, že Zubří od začátku dohánělo manko, které se několikrát přiblížilo dvoucifernému rozdílu.

Šestibranková ztráta ale nechala Dávidův soubor ve hře, byť vyšší trumfy drží Brno.

„Házenou děláme dost dlouho, abychom věděli, že v Zubří je to vždycky těžké. Musíme tam jet s velkou pokorou,“ tuší i kouč Brna Pavel Hladík, že o soupeři italského Fasana rozhodne až odveta na Valašsku. Roli favorita v čistě českém souboji si ale přisvojilo Brno, které po třech výhrách vévodí extraligové tabulce a ve středeční předehrávce doma smázlo Nové Veselí 31:23 i bez odpočívajícího srbského pivota Sekuliče, který deptal před týdnem zuberské házenkáře.

„Brno nás v obraně ubilo. Vyhráli jsme strašně málo soubojů,“ vadilo Dávidovi, který byl s odstupem času a po důkladné analýze utkání ke svým hráčům ještě kritičtější. „Neměli jsme čistou hlavu. Nevěřil jsem, co jsme dokázali vyprodukovat. Do našich řad se dostala nejistota, úplně jsme se v zápase ztratili.“

Což je paradoxně s výhledem k odvetě nadějné – o moc hůře už Zubří hrát nemůže.

„Brnu jsme to dali na zlatém podnose. Náš mančaft jsem nepoznával. Není to neřešitelné. Víme, čeho jsme doma schopni,“ vyhlásil Mičkal. V odvetě Zubřany navíc poženou hlasivky fanoušků. „V bouřlivé atmosféře to chceme otočit,“ přidal se brankář Štěpán Krůpa.

Zubří pomohlo sobotní extraligové vítězství ve Strakonicích a inspirovat se může posledním domácím vzájemným zápasem, ve kterém loni v říjnu Brno porazilo 34:27.

Duel startuje v 18 hodin a řídit ho budou sudí z Černé Hory pod dohledem polského delegáta, což je jediná připomínka, že jde o evropský pohár.

„Poločas máme za sebou, Brno je v jasné výhodě. Ale nevzdáváme se.“ Peter Dávid, trenér házenkářů Zubří