Zuberští házenkáři se tlačí do play off, teď vyzvou pražskou Duklu

„Nám určitě vezmou dva body, které jsme získali díky kontumaci zápasu proti Karviné. Už jsme dostali výsledek odvolání. Od začátku jsme s nimi nepočítali. Zubří nás tím pádem přeskočilo,“ oznámil vedoucí frýdeckého týmu Petr Mazur na tiskové konferenci po sobotním vzájemném utkání překvapivou informaci.

Šest kol před koncem základní části extraligy je uprostřed tabulky zatím následující stav:

6. Frýdek-Místek 16 bodů

7. Dukla Praha 15 bodů (393:372)

8. Lovosice 15 bodů (460:454)

9. Zubří 15 bodů (413:417)

Pakliže Frýdek skutečně o zmíněné dva body přijde, propadne se rázem až za Zubří.

„Každý zápas bude důležitý, každý bude mít nádech play off. Bude to drama až do konce,“ míní frýdecký funkcionář. „Po zranění klíčových hráčů jsme ale museli přehodnotit cíle. Hrát budou mladí. Když se do play off nedostaneme, svět se nezboří.“

Zuberské ambice se nemění: „Play off je hlavním cílem,“ pronesl kouč Robe Dušan Poloz.

„Také bychom potřebovali mít lepší bilanci s týmy okolo nás. To zatím nemáme,“ připomněl Poloz, že navzdory sobotnímu vítězství je na tom ve vzájemných duelech lépe Frýdek, který na podzim doma Zubří porazil 28:23.

Polozova družina měla přitom odvetu rozehranou na vítězství dvouciferným rozdílem - čtvrt hodiny před koncem vedla jednoznačně 24:15.

„Trpělivou obranou hlavně v začátku druhého poločasu jsme si vydobyli náskok,“ pochvaloval si Poloz úsek, který Zubří vyhrálo drtivě 9:0! „Posledních patnáct minut nám však hrubě nevyšlo. Byl bych nerad, kdyby nás zahozené šance v tomto zápase v konečném účtování mrzely.“

Další možnost vylepšit si bilanci proti přímým konkurentům v řeži o osmičku má Zubří už v úterý, kdy v televizním utkání hostí od 19.10 hodin rozjetou Duklu. První duel v Praze Robe vyhrálo 22:20.

„Pokud bychom zápas zvládli, výrazně bychom nakročili do play off. Bude to zlomový duel,“ tuší Poloz.

I proto den po utkání proti Frýdku sezval hráče na netradiční nedělní trénink. A bude doufat, že do úterý se stihne uzdravit někdo z tria marodů - Přikryl, Reček, Šustáček.

„Tým je silnější a věříme, že se to promítne do výsledků,“ zmínil zimní příchod Marka Hlinky.

Slovenský reprezentant se uvedl zuberským fanouškům sedmi góly, mužstvo na něho bude spoléhat i v úterý.