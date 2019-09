Po průšvihu chce Zubří medaili. Nejlépe tu zlatou

Házená

Zvětšit fotografii Tomáš Řezníček, posila Zubří | foto: Jan Salač, Otto Ballon Mierny, MAFRA

dnes 11:01

Byl to průšvih. V Zubří to vědí všichni. Deváté místo v loňské extraligové sezoně a neúčast v play off už ve valašské baště mužské házené nechtějí za žádnou cenu zopakovat. „Cíle jsou postupné. Nejdříve play off a pak boj o první čtyřku, nejlépe zakončený medailí. V tom se shoduje vedení, generální partner i hráči,“ pronesl Jiří Janošek, jeden z šéfů klubu.