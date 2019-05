Zubří staví tým na medaile. Vracejí se Jurka, Řezníček a Říha

Pivot Tomáš Říha se vrací k házené po roční pauze jako hrající asistent trenéra Dušana Poloze. Křídelník Miroslav Jurka už nepřidá sedmou sezonu ve francouzském Saint-Raphaëlu. Kanonýr Tomáš Řezníček přichází po dvou letech v Maďarsku a dvou ve švédské Karlskroně.

„Jsou ve věku, kdy už nemají taková ega. Nepoženou se za svými osobními cíli a všechny své přednosti dají ve prospěch kolektivu,“ je přesvědčený Poloz, že tři výrazné individuality v jedné kabině budou fungovat ve společné symbióze.

Po minulé nepovedené sezoně, v níž Zubří zůstalo za branami play off, je příchod ikon klubu vítanou vzpruhou.

„Postrádali jsme lídry a teď jsme získali tři hráče, kteří se jimi můžou stát,“ podotkl Poloz. Od každého z nich si přitom slibuje vůdcovství v odlišné roli. „Tomáš Říha by měl šéfovat obraně a bude usměrňovat mladé kluky. Jurka by se měl chopit kabiny. Řezníček má ohromný střelecký potenciál.“

Jako posilu bere Poloz také slovenského reprezentačního univerzála Miroslava Hlinku, jehož po lednovém přestupu z Hlohovce zabrzdilo nepříjemné zranění prstu na ruce.

Změny v Zubří * Příchody

Tomáš Řezníček (Karlskrona, Švédsko), Tomáš Říha (návrat k házené), Miroslav Jurka (Saint-Raphaël, Francie) * Odchody

Štěpán Zeman (Coburg, Německo), Petr Orság (konec kariéry), Martin Janíček, Michal Weber (oba Brno)

„V přípravě a v zápase v Plzni mohli všichni vidět, že jeho přínos může být velký. Je to komplexní hráč, který se nám hodí do koncepce. Jenom potřebuje zapracovat na fyzičce,“ uvedl kouč Zubří.

Se všemi čtyřmi počítá do základní sestavy, která je na papíře silnější než loňská. „Složení týmu ještě není podle mých představ, ale už se blíží ideálu. Na každé pozici chceme mít jednoho zkušeného hráče, jednoho ze střední generace a jednoho mladého,“ nastínil Poloz.

Otazník visí především nad postem levé střelecké spojky schopné zároveň bránit. Polozovy požadavky splňuje Adam Reček, jenže ten kvůli zdravotním trablům vynechal celou loňskou sezonu.

„Přestože prognózy jeho zdravotního stavu nejsou příznivé, věříme, že nějaký rok ještě vydrží,“ míní Poloz. I kdyby se ale Reček neuzdravil, ambice Zubří budou mnohem vyšší než v předchozí sezoně, kdy skončilo po dvou bronzech až deváté.

„Jurka, Řezníček ani Říha se nevraceli proto, aby hráli play out,“ řekl Poloz. Postup do play off bere jako povinnost. „Tvrdím, že semifinalisty budou stejně jako letos Karviná, Plzeň a Dukla. Čtvrtým bychom chtěli být my. A dalším cílem je, aby po úspěchu nenásledoval propad jako v minulých dobách.“