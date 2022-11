Házenkáři Zubří končí v pohárové Evropě, i tak fanoušci tleskali

„Mezi soupeři je v poháru obrovský skok. Nic mezi tím,“ líčí brankář Štěpán Krůpa a v jeho hlasu je cítit lítost.

Jednak z vysoké porážky, ale hlavně z losu, který hned ve 2. kole přisoudil Zubří jednoho z favoritů soutěže. „Tohle je celý průšvih. Jdeme ze třetího místa extraligy a ostatní české týmy mají daleko hratelnějšího soupeře,“ mrzelo trenéra Petera Dávida.

Nové Veselí se střetlo s chorvatskou Goricou, Karviná s kosovským Rohoveci, Dukla s lucemburským Esch-sur-Alzette, Plzeň s lotyšským Tenaxem.

„Bohužel nám štěstí nepřálo a stalo se nám to druhý rok po sobě,“ připomněl Dávid, že Zubří loni vyřídilo kyperský APOEL s bulharskou Lovečí, ale ve 3. kole vypadlo s Plzní. Utkat se na evropské scéně se soupeřem z extraligy je k vzteku. Z tohoto pohledu byl pro Zubří dvojzápas s norským sokem přínosnější.

„Tak vypadá světová házená a k ní bychom se chtěli aspoň trochu přiblížit,“ přeje si Dávid. „Kdybychom odehráli v sezoně osm deset takových zápasů, mančaft půjde velmi rychle dopředu. Ale dostali jsme dvě šišky a je to vybavené.“

Nic proti Plzni. Ve vzájemných zápasech to jiskří. Ale Noři, to je jiný level. A pochopili to i zuberští fanoušci. Robe arénu zaplnili až po střechu, na konci ocenili aplausem ve stoje dovednosti Arendalu i svůj mladičký tým, který nastoupil oslabený o čtyři klíčové hráče. Hosté z Norska marně vzpomínali, kdy si po vítězném venkovním střetnutí plácali při odchodu ze hřiště s domácími fanoušky.

„Nezažil jsem zápas, abychom doma prohráli a oni takhle fandili. Měl jsem husí kůži. Úžasné publikum. Zubří je zkrátka házenkářská dědina,“ vysekl Dávid fanouškům kompliment.