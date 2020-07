Překvapení: házenkáři Zubří se po devíti letech se vrací do Evropy

Poháry? Valil jsem oči, říká zkušený gólman Malina Věděl, že vedení klubu zvažuje účast v evropských pohárech. Přesto ho přihláška do Evropského poháru EHF překvapila. „Nevím, jak reagovali spoluhráči v kabině, když jim to předseda pan Dořičák oznamoval, protože jsem byl zrovna v práci. Ale když jsem se to dozvěděl, že do toho jdeme, tak jsem vyvalil oči,“ přiznává brankář Milan Malina; spolu s křídelníky Tomášem Mičkalem a Miroslavem Jurkou jediní tři hráči aktuálního kádru, kteří zažili poslední vystoupení házenkářů Zubří v evropských pohárech v únoru 2012. Upřímně, asi jste s Evropou nepočítal, že?

Vedení to slibovalo a dodrželo. Ale že se klub v téhle nelehké době přihlásil, je pro mě velké překvapení. Uvidíme, co nám to přinese. Doufejme, že to dopadne dobře. Těšíte se?

Evropské poháry jsem měl rád. Člověk se podíval někam jinam, vyzkoušel si házenou, která se hraje jinde. Jeden týden jsme byli ve Slovinsku, pak jsme jeli do Lisabonu. Bylo to zpestření. Tehdy jste s házenou začínal. Hrát v Evropě, to musela být značná motivace, že?

Evropské poháry znamenaly velký přínos. Jak pro nás mladé hráče, kteří jsme si mohli osahat evropskou házenou, tak pro mužstvo celkově. Kolikrát jsme potkali soupeře, kteří měli vyšší kvalitu než extraligové týmy. Česká soutěž pro nás byla potom o něco lehčí. Pokud poháry klapnou, tak to pro nás bude výhodou také v letošní sezoně. Budeme mít měřítko proti jiným mančaftům, potkáme se s jinou kvalitou. Utkat se můžete s kluby z 23 zemí. Máte před losem speciální přání?

Soupeře jsem nestudoval, ale vím, že se kluci v kabině bavili o Islandu. A tam bych se rád podíval.