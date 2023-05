Malínkova doba bronzová končí. Olomoucké házenkářky dostanou nového kouče

„Nevěděli jsme, do čeho jdeme. Tým se velmi omladil,“ ohlížel se Malínek. „Ale až na pár maličkostí jsem byl spokojený,“ vyzdvihl.

V dvojutkání o bronz se Zora utkala s Pískem. „Na rovinu, Písek jsme si nepřáli,“ netajil Malínek. V základní části na Jihočechy nenašel recept ani jednou. „Je to výborně vybalancované mužstvo, navíc mají nejlepší střelkyni ligy,“ připomněl.

Podobný příběh nabídl i minulý ročník, kdy Olomouc přehrála v souboji o bronz Kynžvart, který taktéž v základní části neporazila. „Teď to bylo snad ještě složitější, loni jsme do odvety jeli s náskokem čtyř branek, teď jsme odjížděli s obavami,“ připustil trenér.

Po domácí remíze z předminulého víkendu 34:34 tak jeho holky čekala v sobotu na palubovce Písku těžká šichta. V prvním poločase se vedení přelévalo z jedné strany na druhou. „Pak jsme si něco řekli v kabině, hráli jsme trpělivě, brankářka skvěle zachytala a my se dostali do náskoku o tři čtyři branky,“ popisoval Malínek průběh sobotního mače, který nakonec Hanačky dotáhly do bronzového konce – 31:27.

„Opravdu smekám před holkami, vyhrály zaslouženě. Asi to mají v sobě, že když jde o placku, tak odevzdají úplně všechno a navíc naslouchají radám trenéra,“ zasmál se čtyřiapadesátiletý kouč.

Malínek v Zoře působil jako asistent trenéra už v sezoně 2001/02. Hlavním koučem se stal v roce 2009, když přešel z juniorky. V roce 2015 si odskočil na lavičku prvoligového mužského týmu STM Olomouc, ovšem už v sezoně 2017/18 se znovu vrátil do Zory, tentokráte opět coby asistent.

Pak tým převzal na trvalo. Během jeho poslední éry dvakrát dovedl Olomouc k bronzovým medailím, získal i stříbro v Českém poháru. Na kýžené finále, které Zora naposledy hrála v roce 2009, ovšem nedosáhl. „Samozřejmě si ho každý chce zahrát,“ povzdechl si.

Nejblíže k němu byl v roce 2021, přes Slavii Zora nepostoupila jen kvůli nižšímu počtu vstřelených gólů na hřišti soupeře. „Já jsem teď ale strašně spokojený,“ líčil. „Po těch letech už je nejvyšší čas na změnu,“ pravil. Zora jméno nového kouče teprve představí.

„Hlavní cíl byl postup do play off, což se nám povedlo až v posledním kole. Medaile je třešnička na dortu,“ culil se Malínek. A stejně jako loni z Kynžvartu jej i z Písku čekala dlouhá oslavná cesta klubovým autobusem. „Nádherné pocity, velká euforie. Cesta byla skutečně dlouhá a suprová,“ uzavřel.