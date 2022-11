Medaile bude letos problém, tuší trenér olomouckých házenkářek

„Je to potřeba, aby holky nemyslely jen na házenou. Od července jsou praktický každý den na tréninku a o víkendu zápas. Bylo potřeba zvolnit,“ podotýká Malínek. Sám si ale volno naordinovat nedokáže.

„Asi je to trenérská úchylka. Pořád něco studujeme, pouštíme si videa, hledáme chyby a chceme dát družstvu víc a víc. Já přestávku opravdu neměl,“ směje se v rozhovoru Malínek, který je hlavním koučem Zory už od roku 2009.

Na čem jste v pauze nejvíce pracovali?

Ze začátku hlavně na kondiční přípravě. Pak jsme pilovali přípravu, kombinaci a hlavně obranu. Mám pocit, že tam to nefunguje podle mých představ. Některé hráčky neví, jak se naší obranné hře přizpůsobit. Rezervy stále máme.

Je to způsobeno i velkou proměnou kabiny? Před začátkem sezony vám odešlo šest hráček.

Máte pravdu. Ze začátku se to nezdálo, ale teď se to projevuje. Rád bych podotkl, že hráčky, které odešly, byly nesmírně zkušené. Teď za ně nemáme náhradu a často děláme hloupé chyby. Například v posledních zápasech se Zlínem a Pískem nám nadhled a zkušenost nesmírně chyběly. Bohužel, musíme se s tím vypořádat.

Odešla třeba opora Kašpárková, a to přímo do bundesligy.

Je to hezká vizitka. Oddíl to vždy potěší, mě to zároveň zklame. Odešla zkušená hráčka, velká bojovnice. Ale samozřejmě to holkám přeju, aby se zdokonalovaly a navyšovaly svůj kredit. Zahraničí jí dá více, než kdyby hrála pořád tady.

Do týmu vám naopak přišla pouze spojka Michaela Smějová.

Na trhu moc hráček není. Bohužel házená je sport, kde záleží na tom, kdo co vychová z mládeže. Zvenku příchody moc nejsou, navíc náš oddíl nedisponuje nějakými velkými sponzory.

V předchozích dvou sezonách jste vždy dosáhli semifinále, na co pomýšlíte teď? Po sedmi zápasech jste devátí se dvěma výhrami.

Letošní sezona bude seznamovací. Musíme přijít na to, kde máme mezery. Hráčky potřebují nabrat zkušenost a vyhrát se. Boj o medaile bude letos velký problém. Potřebujeme, aby se mančaft dal do kupy a důstojně jsme to odehráli.

Na začátku října jste přitom porazili Michalovce. Loňské vítězky slovenské části.

Pravda, tehdy jsme věřili, že to půjde, ale poslední výsledky nás zase srazily. Kvalita u nás bohužel stojí na dvou třech hráčkách. Takhle moderní házená nejde hrát.

A o víkendu jste v Porubě vypadli z Českého poháru.

Máme priority v lize. Nechci to zlehčovat, ale soutěž beru spíše jako přípravu na naše ligové zápasy, kór teď, když nás čeká první ostrý zápas po třech týdnech. Takže si z toho nedělám těžkou hlavu, raději prohrát tam než ztratit body v lize. Rozdělili jsme si minutáž, vytížení dostaly hráčky, které v lize tolik nehrají. Některé vynikly, některé méně. Kde jinde to vyzkoušet? Teď s tím budeme pracovat.