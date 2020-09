Házenkářky Zlína mají druhou šanci bodovat. Čeká je tradiční rival

„Papírově jsou soupeřky lepší než my, ale věřím, že souboj bude vyrovnaný,“ přeje si druhý trenér zlínských házenkářek Marek Kolář před tradičním moravským derby.

Před týdnem to byla od začátku do konce jednoznačná záležitost šampionek. „Výsledek odpovídá rozdílu v rozpočtech klubů. Kdybychom si mohli dovolit každý rok přivést tři nejlepší hráčky ligy jako Most, tak na tom budeme také dobře,“ prohodil Kolář.

„Naším úkolem je spíše hráčky vychovávat. Jsme pro ně mezistupněm do lepších družstev. Momentálně to tak prostě je. V Mostu působí Andrýsková s Maňákovou,“ zmínil dvě bývalé hráčky Zlína v kádru mistryň.

Papírově kvalitnější soupiskou disponují také Hanačky, které Zlíňanky naposledy porazily před dvěma roky v Olomouci. Od té doby prohrály všech pět vzájemných střetů.

„Udrželi opory a po příchodu levoruké spojky Kubáčkové z Veselí jsou ještě silnější,“ míní Kolář, jenž vede tým se svojí matkou Hanou.

Proti Mostu nasadili všechny čtyři nové tváře. „Je těžké je hodnotit po jednom ligovém zápase. Každá hráčka zaslouží prostor a budou ho dostávat, aby ukázaly, jestli jejich příchod měl smysl. Už teď ale můžu říct, že žádná z nich nezklamala,“ potěšilo Koláře.

Nejvíce vidět byla devatenáctiletá slovenská spojka Laura Holincová, spolu se Ševčíkovou a Minarčíkovou nejlepší zlínské střelkyně střetnutí.

Širší kádr dává rodinnému tandemu Kolářových větší manévrovací prostor při koučování zápasů. „Zátěž se rozloží, tempo utkání se nám podaří udržet ve větším časovém úseku a nebudeme mít takové herní výkyvy,“ věří Kolář v příznivý vývoj.

Zatím v této sezoně včetně přípravy vyhrály zlínské házenkářky jediný duel. Kvůli tomu však nepanikaří: „V přípravě jsme se schválně konfrontovali s výkonnostně kvalitnějšími protivnice, abychom se dobře připravili na těžký začátek sezony. Teď jde jen o to, jestli se nám povede soupeřky překvapit.“