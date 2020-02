Play off je pryč. Sestup zatím zlínské házenkářky neděsí

„Před sezonou jsme měli nějaké cíle, ale už podzim ukázal, co je v našich možnostech. Olomouc má stabilnější výsledky a play off si zaslouží. Na první čtyřku jsme neměli,“ uznal zlínský asistent Marek Kolář.

Jeho družstvo se mohlo dostat do dvoubodového kontaktu, pět kol před koncem základní části ale ztrácí šest bodů.

„Vzhledem k tomu, s čím jsme se potýkali, že jsme družstvo skládali za pochodu, tak s bodovým ziskem v této části sezony musíme být spokojení,“ podotkl Kolář.

Na rozdíl od předchozích ročníků totiž nehrozí zlínským házenkářkám bezprostřední hrozba sestupu. Od nejhoršího českého celku soutěže, Hodonína, je dělí třináctibodový polštář.

„Pokud takový náskok udržíme před play off, budete to úspěch,“ přeje si Kolář. „Je to v našich silách.“ Pak by šly Zlíňanky do skupiny o 5. až 8. místo s jistotou udržení. Klíčový bude domácí duel proti Hodonínu. Ještě předtím ale přivítají tuto sobotu Veselí nad Moravou (od 18 hodin), které mají za sebou o tři body.

V odvetné části vykazují zlínské házenkářky lepší výsledky. V play out by tak mohly zaútočit na pozici nejlepšího týmu. Kolář však má před sebou možná důležitější cíl.

„Jakmile budeme mít jistou záchranu, můžeme dát šanci mladým hráčkám,“ myslí na jejich zapracování s ohledem na příští sezonu. „Některé holky už toho mají plné zuby, chceme rozložit zátěž na více hráček, abychom se vyhnuli zbytečným zraněním.“