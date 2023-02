Házenkáři Vsetína pod trenérem Titkovem útočí na baráž o extraligu

„Bude to ale mnohem těžší než se Zlínem, soutěž se zkvalitnila,“ vnímá Titkov, který mezitím trénoval v extralize Zubří s Brnem. Prvním krokem je prvenství v lize. Druhou překážkou v cestě vzhůru je baráž s posledním celkem extraligy, momentálně by to byly Hranice.

„Byla by to vyrovnaná série. V lednovém přípravném turnaji ve Zlíně jsme s Hranicemi remizovali,“ připomněl Titkov.

Tak daleko se ale nedívá. Prvořadá je dlouhodobá soutěž, v níž Vsetín vyhrál dvanáct ze čtrnácti utkání a před Litovlí si vytvořil tříbodový náskok.

„Čekají nás náročné zápasy venku. Poslední utkání ukázalo, že se nás nikdo nezalekne, i když jsme první, že nám nikdo nic nedá zadarmo,“ zmínil Titkov domácí těsnou výhru 26:23 nad Šťáhlavy.

Vsetín potvrzuje vysoké ambice, se kterými do soutěže šel. „Výrazně jsme posílili,“ poznamenal rodák z ruského Krasnodaru, jenž se už dávno usadil na Moravě.

Vsetínský kádr je nabitý hráči s bohatými extraligovými zkušenostmi, zejména z nedalekého Zubří.

„Máme u nás pár zuberských dorostenců na hostování, ale jádro mužstva je naše,“ těší Titkova.

Pokud by to však s postupem klaplo, potřeboval by tým ještě posílit. „Bez toho bychom extraligu hrát nemohli. Musela by se zvednout konkurence na každém postu, s výjimkou brankářů,“ prohodil Titkov.

Vsetín se opírá o nadstandardní gólmanskou dvojici Malina–Orság, která svého času zářila v Zubří, kde před jedenácti lety slavila mistrovský titul.

Jediné, co Titkova a spol. mrzí, jsou slabé návštěvy. „Házená je tady dlouhodobě v útlumu, ale věřím, že úspěšnými výsledky zájem fanoušků probudíme.“

Extraliga a derby se Zubřím by byly vzpruhou.