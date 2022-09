Parádní příprava. Posílení zlínští volejbalisté věří ve zlepšení

„Příprava se nám výsledkově povedla, ale ještě si to trochu sedá. Máme co zlepšovat,“ neopájí se úspěchy trenér Přemysl Obdržálek.

Loňská sezona byla pro dvojnásobného českého šampiona výstrahou s vykřičníkem. Tým se zmohl na jediné vítězství, všehovšudy vyhrál sedm setů. Nespadl jen díky uzavření extraligy.

„Předchozí několikaletý cyklus nám vůbec nevyšel,“ přiznal šéf klubu Roman Macek. Sázka na mladé hráče se ukázala lichou.

„Kádr byl z 80 procent tři roky spolu. Pořád jsem věřil, že když se tomu budou věnovat déle, tak budou lepší, jenže to bylo horší a horší,“ zjistil nakonec Macek, že tudy cesta nevede.

Zlín tak v létě zainvestoval do posil. Z Brna se vrátil nahrávač Truong, z Karlových Varů přišel univerzál Římal a z Liberce blokař Pražák, všichni v ideálním volejbalovém věku, hladoví hrát.

„Vědí, jak si mají pomoct. Je vidět, že jsou sehraní,“ připomněl Obdržálek, že trio nováčků spolu nastupovalo v Brně. A ve Zlíně si od nich hodně slibují.

„Hrajeme vyspělejší volejbal. Pořád děláme chyby, ale už ne tolik,“ těší Obdržálka.

Svými výkony strhli i starousedlíky. „Loni jsme měli mladý tým s věkovým průměrem 22 let a kluci se neměli od koho učit. Zkušení hráči na ně tlačí a oni vidí, že to jde i bez chyb,“ pochvaluje si Obdržálek přínos Truonga a spol.

Od mužstva chce ale více. „Potřebujeme eliminovat chyby v těžkých situacích, lépe se vykrývat, více se nabízet.“

Na vyladění formy má už jen poslední týden. Extraligu pak rozjede Fatra sobotním domácím derby proti Brnu. „Zatím marně sháníme video soupeřových přípravných zápasů. Pro tři nové kluky to bude každopádně pikantní zápas.“

A pro Zlín snad i odrazový můstek do lepších časů. Cílem je minimálně postup do předkola play off, což obnáší 10. místo po základní části.

Pod sebe musí dostat tři týmy. Letošní ročník bude mít lichý počet účastníků. Do extraligy se vrací po třech letech Benátky nad Jizerou.

„Nevadí mi to. Zápasů bude více, což vítám. Jestli má klub peníze a chce hrát extraligu, tak ať ji hraje. Klidně ať je v extralize čtrnáct mužstev,“ prohodil Obdržálek.