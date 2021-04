Semifinálovou sérii ještě natáhneme, věří lovosický šéf Srba

„Doma do toho vletíme naplno a uvidíme, zda se nám to povede natáhnout. Musíme se vydat na maximum, kdybychom prohráli takovýmto způsobem jako dneska, tak by mě to mrzelo,“ říkal Srba po nedělním debaklu.

Co rozhodlo v Karviné?

Základem toho, abychom mohli pomýšlet na úspěch s tak silným soupeřem, je určitě agresivita a abnormální nasazení. A to mi z naší strany chybělo. Když k tomu přičteme kvalitu soupeře, tak je výsledek, jaký je. Byli jsme horší v agresivitě hlavně na začátku obou poločasů, proto jsme je také nezvládli.

Takže agresivita je to hlavní, co musíte do příště zlepšit?

Karviná má o malinko kvalitnější tým než my, my to tou agresivitou musíme dorovnat. V tomto aspektu musíme být lepší.

Nedocházejí vám síly?

Už potřetí za sebou spíme na severní Moravě, k tomu ta dlouhá cesta. Síly budou ubývat, ale samozřejmě trenéři se snaží rotovat sestavu. Ale nemyslím, že by to dnes bylo o silách, kdyby ano, tak odpadneme na konci, ale my jsme to ztratili kvůli špatným vstupům do obou poločasů.

Jak hodnotíte formu vašich klíčových hráčů?

Jonsson má úspěšnost střelby 50 na 50, produktivita by měla být na vyšší úrovni, u Jirky Motla rozhoduje to, že měl zdravotní potíže. Musí se do toho dostat. Může teď pomoct reprezentační pauza, máme 10 dnů. Věřím, že se dáme dohromady a uděláme vše, abychom se do Karviné ještě jednou podívali.