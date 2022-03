Házenkář Patzel po sezoně zamíří z Karviné do druhé německé ligy

„Samozřejmě se na (první) zahraniční angažmá těším moc, už od začátku sezony jsem o tom trochu přemýšlel. V Karviné mi smlouva měla trvat ještě rok, ale domluva mezi kluby i se mnou byla super,“ uvedl v rozhovoru pro házenkářský svaz Patzel.

„Každý malý házenkář má sen jít do Německa, ať už do první či druhé bundesligy. Německo je taková házenkářská velmoc. Nebylo to tak, že bych ale byl fixován jen na něj. Pokud by přišla lepší nabídka odjinud, třeba z Francie, nebránil bych se jí. Ale za Německo jsem rád,“ dodal účastník lednového mistrovství Evropy.

Těší se, že se v klubu potká s Klímou, posledním vítězem ankety o nejlepšího českého házenkáře. „Matěj je jeden z mých nejlepších kamarádů mimo házenou i v osobním životě. Byli jsme spolu na Dukle, potkáváme se spolu od dorosteneckých kategorií v nároďáku, známe se fakt dlouho. Na některé věci, které jsou pro mě důležité, jsem se ho zeptal. Nenašel jsem nic, co by mi vadilo. Nabídka byla hezká a o to lepší pro mě, že tam budu mít Čecha a ještě jednoho z nejlepších kamarádů v jednom,“ pochvaloval si Patzel.