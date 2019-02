Konce většinou vychází nám, říká brankář Schams z Nového Veselí

Po skončení sobotního zápasu s Jičínem označil trenér novoveselských házenkářů Pavel Hladík brankáře Víta Schamse za rozhodující faktor, který přinesl Sokolu důležitou výhru 23:22.

„Práce jsem měl dost, ale musím taky říct, že mi hodně pomohli kluci, kteří výborně bránili,“ nešetřil chválou na adresu svých spoluhráčů sedmadvacetiletý gólman. „Proto jsem moc rád, že jsem zase naoplátku pomohl já týmu. Žejsem něco chytil,“ doplnil Schams.

A nejen to, vy jste se navíc zapsal ido listiny střelců. Váš gól znamenal chvilku před koncem zvýšení náskoku na 22:20...

Jo, trefil jsem se přes celé hřiště. Soupeř hrál bez brankáře a vystřelili na mě z nějakého náskoku, který se mu úplně nepovedl. Tím pádem jsem se dostal k míči já a prostě hozkusil hodit na odkrytou bránu.

To ale nebylo v zápase poprvé, že ne?

Ne, zkoušel jsem to už předtím, jenže to jsem byl pod tlakem, protože jejich brankář dobíhal do brány, takže jsem se netrefil. Jsem rád, žena druhý pokus to vyšlo a byl ztoho důležitý gól.

V novém roce jste hráli tři zápasy a všechny byly neskutečně těsné. Máte rádi drama?

(usmívá se) Dá se říct, že v celé sezoně máme výsledky vesměs hodně těsné. Většinou o gól, maximálně odva. Naštěstí konce vycházejí častěji nám, tudíž se můžeme radovat.

Každopádně pro gólmana asi musí být takhle hektické závěry pořádným náporem na psychiku, nebo ne?

Snažím se si to nějak moc nepřipouštět. Prostě chci chytit každý další balon a doufám, že to bude stačit k tomu, abychom získali nějaký ten bod.

Takže časomíru raději moc nesledujete?

Nemyslím na to, že se blíží konec. Snažím se chytat tak jako na úplném začátku.

Zápas měl v Novém Veselí znovu parádní atmosféru. Letos asi musí být radost hrát doma, souhlasíte?

Určitě. Teď byla super hlavně vedruhém poločasu. A přispěli ktomu i fanoušci, kteří přijeli z Jičína. Fakt výborný.

Dá se říct, že sobotní výhrou jste si de facto zajistili účast v play off, takže už můžete hrát ve zbývajících pěti kolech v klidu...

Je to tak. I když je fakt, že ještě existuje teoretická možnost, žebychom nakonec play off nehráli. Alejá věřím, že ještě nějaký ten bod určitě přidáme. A pak si všichni play off pořádně užijeme.

Myslíte i na nějaký větší úspěch?

Bude záležet jen na nás, kolik bodů ještě uhrajeme, abychom šli doplay off z co nejlepšího místa aměli šanci přejít přes čtvrtfinále.

Takže by to chtělo bodovat užvdalším kole v Hranicích?

Jo, to by bylo skvělý. Ale v Hranicích se hraje těžko, jim se doma dost daří. Nicméně pro nějaký bod tam samozřejmě pojedeme. A snad se to povede.