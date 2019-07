Švýcarská liga je výborná příležitost, těší se brankář Schams

„Je to pro nás velké oslabení. Odchází nejen výborný brankář, ale zároveň silná osobnost a kapitán týmu,“ smutnil hlavní kouč novoveselského A-mužstva Pavel Hladík. „Navíc byl u nás Víťa trenér mládeže a brankářů. Ale přejeme mu to. V pátek zasedne sportovní rada. Musíme celou situaci řešit a prostě jednoho hráče ještě do týmu doplnit,“ dodal.

Hodně rozpolcené pocity má i samotný gólman, který letos na konci května oslavil osmadvacáté narozeniny. „Rozhodování nebylo jednoduché, přece jenom jsem si v Novém Veselí zvykl. Ale už jsem si taky chtěl vyzkoušet nějaké zahraniční angažmá,“ svěřil se Vít Schams. „Švýcarská liga je výborná příležitost. Vypadá to jako dobrá volba,“ dodal.

Byl to pro vás šok, když se vám ozvali z TV Endingen, nebo už jste o jejich zájmu nějakou dobu věděl?

Nevěděl, bylo to hodně náhlé. Zhruba před čtrnácti dny se mi ozvali poprvé a během dalšího týdne jsme se domluvili.

Proč tak dlouho s nabídkou pro vás otáleli?

Prý jim vypadl gólman, a tak sháněli náhradu. A mě už měli údajně nějakou dobu vytipovaného. Proto mě zkusili oslovit.

Bylo těžké se tak narychlo rozhodnout?

Samozřejmě. Ale víte, já už nejsem úplně mladý talent. (usmívá se) Není na co čekat. Tak jsem si řekl, že to zkusím.

Novému Veselí jste tím ovšem pořádně zkomplikoval situaci. Do začátku přípravy zbývá pár dnů a nová sezona už je na obzoru...

Já vím. Samozřejmě jsem to s nimi konzultoval. Byl to pro ně šok, ale mluvili jsme o tom a já jim řekl, že si myslím, že zbylí dva gólmani mě dokážou nahradit. Určitě to zvládnou.

Příprava Nového Veselí 15. července Úvodní setkání, zahájení přípravy

31. července 18.30 Hranice – Nové Veselí

2. srpna 18.30 Nové Veselí – Maloměřice

8. srpna 16.30 Nové Veselí – SK KP Brno

9. až 11. srpna Memoriál Josefa Smékala (třídenní turnaj v Novém Veselí)

16. až 18. srpna Turnaj v Linci (Rakousko)

24. až 28. srpna Herní soustředění (Chorvatsko)

Odcházíte po sezoně, která byla z hlediska klubu nejúspěšnější v dosavadní historii. Jde se vám díky tomu lépe?

Usnadnilo mi to volbu, to je pravda. Podařilo se hodně slušné umístění, i když můj sen pořád zůstává získat jednou v nejvyšší české lize nějakou medaili. Tak třeba to vyjde někdy v budoucnu. A třeba zrovna znovu v Novém Veselí. Kdo ví, možná se za rok vrátím. (usmívá se)

Je cítit, že k tomuto městu máte dost silný vztah. Vy ale přece z Nového Veselí nepocházíte, nebo ano?

Ne, já se narodil v Třeboni. A tam mě taky vychovali k házené. Za což jsem moc vděčný. Pak jsem odešel do Karviné a před třemi lety do Nového Veselí. Sokol tehdy postupoval do extraligy a oslovil mě.

A nikdy jste nelitoval?

Kdepak. Našel jsem tady hodně přátel, s kterými doufám zůstaneme v kontaktu i po mém odchodu do Švýcarska. A navíc mám z Veselí přítelkyni, takže vracet se sem budu určitě.

Předpokládám, že i své dnes už bývalé spoluhráče budete na dálku dál sledovat...

Jasně. Vždycky když mi to čas dovolí. Jsem zvědavý, jak se klukům bude dařit v evropském poháru. Koho dostanou za soupeře.

Kdy přesně se přesunete do Švýcarska?

První trénink mám 22. července, takže vyrazím o dva dny dřív, abych si zařídil všechno potřebné.

Těšíte se hodně?

Je to vyspělá země a já věřím, že to bude velká zkušenost nejenom po házenkářské stránce. Doufám taky, že se naučím pořádně německy.

Zatím moc neumíte?

Oprašuju znalosti ze základní a střední školy. Musím hodně opakovat. Ale pomoct by mi mohlo i to, že bych měl v novém působišti trénovat mladé gólmany.

Talentům jste se věnoval i v Sokolu. Stihnete se rozloučit?

Asi jim napíšu jenom zprávu, protože teď o prázdninách bych kluky naháněl jen těžko. Kvůli nim mě odchod taky mrzí, protože jsme měli nějakou rozdělanou práci. Ale určitě dostanou dobrou náhradu.