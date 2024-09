I po šesti titulech zůstává Vinkelhöfer hladový: Házená mě pořád naplňuje

„Získávat trofeje nikdy neomrzí. Pořád mě házená baví a naplňuje, těším se na další rok,“ hlásí čtyřiatřicetiletý klubový odchovanec Vinkelhöfer pár dnů před startem nové sezony, kterou Plzeň rozehraje v neděli ve Frýdku-Místku.

Už vás před prvním zápasem svrbí dlaně?

Všichni se na extraligu těšíme. Nabírání kondice a atletickou přípravu nikdo moc dobrovolně nevyhledává, i když je to samozřejmě v letní přípravě potřeba.

Bolí tělo s přibývajícím věkem víc a víc?

Pořád to dávám. Ale už se snažím udržovat průběžně, aby to na startu přípravy nebyl pro tělo velký šok. Běhal jsem i během volna. A nedá se říci, že bych něco v přípravě vyloženě nesnášel. Víte, že se musíte na začátku kousnout, pak už se tělo zajede.

V kádru došlo k několika změnám, zapadly nové tváře rychle?

Určitě. Jen Skopi (Dominik Skopár) to měl trošku těžší, byl prakticky celou přípravu na dorosteneckém mistrovství Evropy. Ale všichni kluci jsou v pohodě a ti noví určitě budou posilami.

Věříte, že jste silnější než v loňské, stříbrné sezoně?

To je těžké říci před sezonou. Ukáže se v extralize. Ale myslím, že jsme se v přípravě dobře rozjeli.

Jak moc vám bude chybět pivot Jakub Šindelář, který se zotavuje po operaci achilovky?

On sem ale chodí často. (úsměv) Stejně jako já chodil do kabiny po operaci křížového vazu. Rozkoukává se v posilovně, jsme pořád v kontaktu. A věřím, že se dokáže během sezony vrátit. Má od fyzioterapeutů svůj individuální program, plní dávky, které má.

Karviná vám na jaře sebrala ve finále titul, žene vás touha zase jí to vrátit?

Tu finálovou porážku jsme museli vstřebat, nic jiného nezbývalo. A je to motivace pracovat dál a v další sezoně jim to zkusit zase oplatit. Ale není to jen o nás a o Karviné, ve hře o titul je spousta týmů.

Výsledky v přípravě vzbuzují optimismus.

Ale nepřeceňujeme je. Víme všichni, že všechny týmy v přípravě zkouší spoustu věcí a výsledky nejsou zase tolik určující.

Změníte něco ze svého herního stylu?

Radikálně určitě ne. Ten styl máme zažitý, základních věcí se držíme. Spíš bylo třeba do něj co nejvíc zapracovat nové hráče.

První cesta vede do Frýdku-Místku. Jaký to bude zápas?

Neznámá jako každý rok. A s nimi je to vždycky složité. Musíme se připravit, soustředit se na sebe.