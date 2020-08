Házenkářky Veselí se kvůli nedostatku financí odhlásily z interligy

„Bohužel nemáme jinou možnost, než odhlásit družstvo SHK Veselí nad Moravou ze soutěže žen pro sezonu 2020/21. Z finančních důvodů nejsme schopní zajistit plnohodnotnou účast,“ uvedl na webu Českého svazu házené předseda klubu Ivo Sádlo.

„Od kraje i od města Veselí nad Moravou jsme dostali zprávy, že finance, které nám dosud poskytovaly pro naši činnost, nám letos v souvislosti s koronavirem nebudou schopny poskytnout. Když jsme si vše spočítali, po zralé úvaze jsme upřednostnili ukončení našeho působení v soutěži nyní, než abychom hráčkám a vedení soutěže v lednu či v únoru oznamovali, že účast v soutěži dále neufinancujeme,“ doplnil Sádlo.

„Pro nás všechny je to velké zklamání, opravdu dlouho jsme o celé věci jednali, telefonovali našim partnerům, ale odpovědi byly stále stejné: nevíme, co bude. A město Veselí, byť mělo snahu, nám také nemohlo přislíbit podporu, jakou jsme měli dříve,“ uvedl předseda klubu, jenž získal v letech 2006, 2009 a 2011 český titul a v roce 2012 vyhrál interligu. „Teď budou naší prioritou žačky a dorostenky, bez družstva žen se teď musíme obejít, jinak bychom to finančně nezvládli,“ dodal.

Veselí patřilo v uplynulé interligové sezoně, jež byla předčasně ukončena kvůli šíření covidu-19, deváté místo. Nový ročník společné soutěže už byl rozlosován a má začít 29. srpna, po odhlášení Veselí zůstalo v soutěži 11 týmů. O úpravě programu bude vedení soutěže jednat s účastnickými kluby.