Házenkářská hvězda Malá: Vyhrát Ligu mistrů? Je to u nás téma

„Tohle je můj styl, takhle mě házená baví a věřím, že i diváky,“ svěřila se česká reprezentantka, která pomohla natáhnout excelentní vítěznou šňůru německého Bietigheimu už na 56 soutěžních zápasů. V chomutovské hale, kde Černí andělé na evropské scéně hrají, její tým naložil domácím 46:23. A ona byla se šesti góly nejlepší střelkyní hostů.

Jaký pro vás byl návrat do Česka?

Jsem ráda, že jsme mohly otevřít Ligu mistrů v Česku. Už je to dlouho, co jsem tady na klubové úrovni hrála. Naposledy ještě s Pískem, Slavií. Příjemné. A diváci taky. Přivítali mě hned na začátku, za to jim děkuji.

Roli superfavoritek jste potvrzovaly od začátku. Trápil vás Most v něčem?

Chtěly jsme do zápasu vlítnout jako vždycky a ukázat, že máme kvalitu. Mostu ale musím dát respekt, držel s námi krok ve fázi, kdy se běhalo. Ale v individuálních činnostech bylo znát, že jsme lepší.

Vyhrály jste německou ligu, pohár, superpohár, Evropskou ligu. Stále ještě nemáte dost?

Je příjemné pořád vyhrávat. Určitě přijdou zápasy, které budou složitější, a my na to chceme být připravené. Ani v nich ale prohrávat nechceme. S Mostem jsme si o přestávce řekly, že když to je o deset gólů, zkusíme si něco navíc i v ostrém zápase. Už přemýšlíme dopředu na další soupeře.

Jaké ambice máte v Lize mistrů?

Určitě chceme ukázat, že na to máme. Že nejsme jen do počtu, ale umíme potrápit i velké soupeře.

A co Ligu mistrů vyhrát?

Taky je to téma, ale chceme jít krok po kroku.

Mostecká brankářka Dominika Müllnerová dokonce říkala, že jste nejlepší tým světa.

Za to jí děkuji. Je hezké, když někdo naši práci a házenou ocení. Já jsem v Bietigheimu spokojená, je to vidět na hřišti. Kdybych nebyla, klidně to řeknu.

Velkou výzvou budou zápasy s Kristiansandem. Vítězky Ligy mistrů proti vítězkám Evropské ligy.

Ony vyhrály Ligu mistrů dvakrát sobě, jsou největší favoritky naší skupiny. Uvidíme, jak nám to s nimi půjde. Zkusíme udělat, co bude v našich silách.

Veronika Malá předvedla nejhezčí gólovou akci kola:

Máte ve skupině Most, ale Češky jsou i v Kristiansandu a Krimu. Může to pomoct i české reprezentaci?

Skupina se sešla dokonale, že všechny české hráčky se podívají do Mostu a zahrajeme si proti sobě. Ať Sára Kovářová z Krimu, nebo Jana Knedlíková s Markétou Jeřábkovou z Vipers. Pro české diváky je to atraktivní, reprezentaci to přinese mega zkušenosti. Liga mistrů je v házené nejvíc.

Ženskou reprezentaci převzal norský kouč Bent Dahl. Co přinese on?

Změnil se trenér a všechno bude jinak. Sraz je na přelomu září a října, všechno bude nové. Takže bude možnost se zase posunout dál.

Co o něm víte?

Osobně trenéra neznám, ale co jsem slyšela, má velice kvalitní tréninky a hráčky se snaží posouvat každý den. Měl by být hodně dobrý, ale nikdo neví dopředu, jak to do sebe zapadne. Za mě to je krok dopředu.

A jaká byla éra Jana Bašného?

Úspěšná. Dal do házené všechno, trénoval reprezentaci dvanáct let, za dobu jeho působení házená šla nahoru.