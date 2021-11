Galušková zlomila Slavii a vede pořadí střelkyň. Ať to padá dál, přeje si

Bývalé spoluhráčky vůbec nešetřila, její neúprosná levačka dvanáctkrát poslala míč do sítě. Veronika Galušková, eso házenkářek DHC Plzeň, byla klíčovou postavou týmu při nedělním vítězství 27:24 nad pražskou Slavií, kde plzeňská odchovankyně až do svého návratu letos v létě strávila pět let.