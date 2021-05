Z holek udělám pokusné králíky, plánuje mostecká házenkářka Andrýsková

Co to bude za pokus?

Studuji v Praze zemědělskou univerzitu, výživu a potraviny. Bakaláře už mám, teď se snažím o inženýra. Připravuji si diplomovou práci, holky do ní zařadím. Budu sledovat jejich jídelníček a udělám z toho nějaký výstup. Diplomka je zaměřena přímo na výživu v házené. Zjistím, jestli holky splňují různé hodnoty, porovnám to s normální populací. A taky se dozvím, jestli vůbec mají povědomí, co jíst.

Jak jde škola a házená skloubit?

V době covidu jednodušeji, nemusela jsem dojíždět. Uvidíme, až bude škola normálně. Ale pořád je to jen Praha, a navíc škola je doplněk, házená je priorita. Když už mám titul bakaláře, je jedno, jestli inženýra udělám za rok, nebo dva.

Jak hodnotíte angažmá v Mostě?

Věřím, že mě posune v kariéře. S týmem jsme si sedly, chvíli trvalo, než jsem si zvykla na styl hry. Doufám, že šlo o správný krok a že odevzdám Mostu, co ode mě čeká.

A to je co? Most sází na rychlou házenou, ale vy jste vysoká.

Ode mě se úplně nečeká, že budu hrát jedna na jednu a budu nejrychleji vpředu, ale kvalitní výkon v obraně. Holky udělají práci v útoku, já přiběhnu a dám gól z dálky.

Jste ještě vyšší než Hana Martinková, bývalá mostecká kanonýrka. Srovnávají vás s ní?

Pamatuji si ji, dokonce jsem dostala někde na reprezentaci její dres, kde mě s ní hodně porovnávali. Každá hráčka má svá specifika. Osobně jsem ji nikdy nepotkala.

A ten dres?

Byla jsem na reprezentačním srazu juniorek, zrovna jsem se zranila a její dres mi dali jako cenu útěchy.

Letos už s Mostem máte česko-slovenský titul, kam ho řadíte?

Cenná medaile pro mě, první mistrovská. Jsem za ni ráda, je za celou sezonu, která byla hodně náročná. Zlato jsme vydřely a zasloužily si ho. Oslavily jsme to v autobuse cestou domů, medaili jsem ukázala rodičům přes telefon, byli rádi.

V čem je vaše síla?

Právě v rychlé házené a v šířce kádru. Díky tomu můžeme rychleji střídat a soupeře uběhat.

Uběháte i mladou Slavii ve finále českého play off?

Slavia je taky běhavá, já s ní play off zápas nezažila, holky říkají, že to bývá vyhrocené. Hodně se těším a věřím, že to dopadne tak, že budeme mistři. Víme, že když hrajeme svoji hru, funguje nám to. Jak se přizpůsobíme soupeři, je zle. Taky už jsme měly v sezoně pár kiksů, že jsme prohrály, i to je ale potřeba.

Hrajete play off poprvé, jak si jeho atmosféru užíváte?

V semifinále jsme vyřadily můj bývalý tým Porubu, teď nás čeká Slavia. Mám tyhle zápasy ráda, je tam nervozita, že o něco jde, víc se vyhecujete. Chceme zlato, ať můžeme bojovat o Ligu mistrů, to je můj sen, snad se splní. Trenéři se nás snaží uklidnit, ať nejsme ve stresu.