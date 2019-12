Král střelců Klimt: Moje zlatá éra! Snad potrvá dál

„Což byl můj cíl. I proto jsem radši zvolil 3. ligu než nabídku z 2. německé a francouzské ligy nebo z první rakouské a italské. Měl jsem toho hodně,“ tvrdí 29letý rodák z Loun, v házené úderná spojka.

Co ještě rozhodlo?

Není mi dvacet, vzal jsem to i z pohledu finančního, což kupodivu tahle nabídka z 3. ligy byla nejlepší. Je to výhodnější i časově. Hrát v Německu o patro výš za stejné peníze, jezdil bych větší štreky. Asi by to bylo pro kariéru lepší, ale neříkám, že se tam ještě nepodívám.

V házené mít tolik nabídek není až tak obvyklé. Užíval jste si to?

Byl jsem rád. Některé šly rovnou stranou, třeba s manželkou jsme se dohodli, že Itálie nepřichází v úvahu. Nebylo to finančně atraktivní, ani co se týká házenkářské kvality. Německo je házené zaslíbené, i ta 3. liga má svoji úroveň. Hrají tam béčka Magdeburgu, Füchse Berlín, Hannoveru, mají záložní týmy s mladíky, kteří se chtějí do áčka podívat. Potkávám dost Čechů, v Berburgu je Radek Sliwka, v Dessau jich je hodně, Lefan chytá v Hildesheimu.

2 roky, na tak dlouho se Václav Klimt upsal Býkům neboli Mecklenburgeru Stiere

Nevzdával jste už šanci na cizinu?

Doufal jsem, že přijde. Hodně jsem odmítal, nakonec jsem prodloužil smlouvu v Lovosicích. Což byla další komplikace, protože jsem měl ještě roční kontrakt a musel jsem se z něj vyplatit. Nebylo to úplně levné, tým musel něco zaplatit, i já část dal. Nakonec částka byla vyšší, než jsme čekali. Je to poučení pro příště, dát si do smlouvy nějakou výstupní klauzuli. Ale zase jsem rád, že mi to lovosický klub umožnil. Taky mi mohl říct: Máš smlouvu, nikam nejdeš, zůstaneš. Ale věděli, že o to usiluji delší dobu.

Nastal správný čas?

Dodělal jsem školu, chvíli jsem pracoval, abych měl něco v životopise. Kdybych se jednou vrátil, abych nehledal teprve první práci. Angažmá v cizině už jsem sháněl loni, nic pořádného nebylo, rozhodl jsem se zůstat ještě rok. Teď už to bylo na hranici, odcházel jsem v 28 letech, to je maximum, kdy jít na dva až šest let ven, než se zase vrátím.

Vyplatila se vám cizina natolik, že jste se vykoupil?

Pořád to je výhodné. Výstupní částka nebyla malá, řádově tisíce eur. Můj německý klub nebyl ochotný to zaplatit celé, to by neuhradily ani týmy ve 2. lize. Měl jsem našetřeno, něco pomohli naši. Šlo řádově o desetitisíce korun.

Až se vrátíte, co pak?

Třeba zase budu učitel na stejné škole a budu hrát za Lovosice. A třeba se naučím německy na vyšší úrovni, tím se mi zvětší obzory a mohl bych být zajímavý pro nějakou firmu, když už jsme na severu Čech u německých hranic.

Jak se vám v Německu líbí?

Máme halu pro pět tisíc lidí, chodí tak dva. Na derby s Rostockem bývá plno. Deset kluků trénuje dvakrát denně jako profesionálové, ostatní odpoledne. 3. liga je rozdělená na čtyři části, takže všichni soupeři jsou v dojezdu dvou tří hodin maximálně. Což je příjemnější než jezdit po celém Německu jako v 1. a 2. bundeslize. Teď je můj cíl prosadit se; jsem nový, jazyk je problém, němčina je úplně jiná, než se učíme na škole. Chodím na jazykové kurzy, mluvím s klukama na tréninku, zabydluju se v sestavě. Zatím hraju druhou spojku, z padesáti minut je najednou třicet, což ale nemusí být na škodu pro tělo, pro klouby.

Pomohlo vám, že jste se stal nejlepším střelcem extraligy?

Asi jo, věděli o tom, měli sestříhané asi osmiminutové video s góly ze všech pozic. Plus jsem jim posílal dva celé zápasy, na které se mohli podívat. Řešil to můj manažer, který si mě sám vybral na Facebooku. Psalo mi jich asi deset. Ptal jsem se kluků, které znají. Někteří byli ze Srbska, jiní mě nabízeli do Saúdské Arábie, to jsem rovnou odmítal, i když finančně by to bylo lepší. Někdo to riskne a špatně se nemá, já si netroufl. Rok před přestupem jsem byl i v klubech 2. bundesligy, nedohodli jsme se na podmínkách.

Jaký cíl má Mecklenburger?

Loni byl třetí, teď chce postoupit. A protože jsme až pátí, odvolali nám trenéra. Minulý týden mu řekli na shledanou. Sázel na svoje hráče, nový kouč nebude kádr znát, snad to pro mě bude lepší.

Václav Klimt 29letý házenkář, spojka, vysoký 190 cm, vážící 96 kg. Od léta hráč třetiligového Mecklenburger Stiere, který sídlí ve Schwerinu na severu Německa. Zůstal u čísla 19, které nosil už v Lovosicích. Začínal v Lounech, v dorostu rok strávil ve Spartě. Nejlepší střelec dorosteneckých lig, 2. ligy, 1. ligy i extraligy.

Je těžší v Německu dávat góly?

Samozřejmě, je to jiná hra, v Německu jsou jiné signály. V Lovosicích pro mě hrálo šest kluků signál, abych mohl dát gól. Vždycky mi říkali, že jsem jim za to nepoděkoval. Tak jim chci poděkovat. Ty góly i fakt, že jsem byl nejlepší střelec extraligy, patří i na jejich hruď! Německo je víc silovější, souboje jeden na jednoho, hodně se rozhodovat, jestli vystřelit, nebo ne, jestli hráč nevystoupí. V extralize jsem věděl, že pro mě udělá Jirka Bouček kříž, zablokuje mi hráče a já vystřelím přes něj. V Německu je to o chytrosti hráče, zvykám si. Nejen v házené mi pomáhá český brankář Jan Komínek, vzal si Němku za manželku, obíhal se mnou úřady, řešil internet, byt. Velká pomoc!

Byl jste střelec odjakživa?

Už od dorostu – nic většího než dát gól pro mužstvo udělat nemůžu. Jeden na jednoho není moje doména, radši střílím z dálky. Teď je to taková moje zlatá éra a doufám, že bude pokračovat. Těší mě nejen góly, ale že konečně už něco vzadu ubráním a pomůžu i v obraně.

Jak rychle vám lítá střela?

Těžko říct. Někde ve světě to měřili a bylo to přes 100 km/h. Ze šestky je to samozřejmě tvrdší. Do brány bych nevlezl a myslím, že z kluků v poli dobrovolně nikdo.