Reprezentační pořízek Franc: Mám volšový ruce, tak hraju v obraně

„Že budeme ve finále, se čekalo, ale cesta přes Zubří ani Lovosice nebyla vůbec jednoduchá. Semifinále rozhodl druhý zápas série v Lovosicích; nehráli jsme dobře, i tak jsme dokázali zvítězit.“

Teď Karviná, král základní části extraligy, vyhlíží finálového vyzyvatele. Plzeň, nebo Dukla? Franc si nevybírá. „Věříme si na všechny,“ vzkazuje konkurentům.

Franc je pes obranář. Svou postavou i plnovousem nahání hrůzu. „Já jsem trošku kopyto na míč, tak mi nezbývá, než být v obraně,“ osvětluje svoji roli karvinský Krakonoš, který v Baníku kroutí druhou sezonu. „Už v Lovosicích jsem nastupoval hlavně v obraně. A když jsem občas chodil do útoku, tak jsem nedostal míče. Ani se nedivím, z deseti přihrávek chytím možná jednu. Mám volšový ruce,“ řehtá se.

Piluje hlavně defenzivu, což se vyplácí. Letos poprvé nakoukl do národního týmu. „Kvalifikaci jsem si užil neskutečně, měl jsem štěstí, že jsem mohl být na každém utkání. Zápasy za reprezentaci, to je něco neuvěřitelného. Každý malý kluk, když začíná se sportem, chce nosit český dres. A mně se to splnilo.“

Reprezentační starty karvinskému číslu 96 zachutnaly. „Budu na sobě makat, abych se porval o další nominace. Ale teď mě zajímá hlavně titul, to další až po něm.“