Smolaře Užeka trápí koleno. Přijde kvůli zranění o další šampionát?

„Snad se už nezraním,“ přál si Jan Užek po podzimní části extraligy.



Jenže momentálně ho trápí problémy s kolenem. Kvůli nim nenastoupil v posledních přípravných zápasech minulého roku v Zubří proti Slovensku.

A nebyl ani na čtvrtečním úvodním tréninku roku v Brně, kde se reprezentanti sešli k další přípravě na mistrovství Evropy, které se od 9. února hraje v Rakousku, Norsku a Švédsku. „Každá reprezentační pozvánka mě vždy potěší,“ řekl Jan Užek. „Doufal jsem, že zabojuji a na Euro se konečně dostanu, protože příležitost byla velká.“

Uvědomoval si, že konkurence je silná, byť kvůli zdravotním problémům vypadl ostřílený pivot Leoš Petrovský. „I tak mají trenéři ve výběru čtyři pět kvalitních pivotů. Věřil jsem, že se dokážu prosadit a že klukům nějak pomůžu. Ale bohužel. Ještě uvidíme, jak to dopadne.“

Pokud má shrnout dosavadní průběh sezony, říká, že její začátek měl pomalejší. „Ale pořád se snažím pracovat na obraně i útoku. Pořád věřím, že se ještě zlepším.“

Jestli mu nevyjde reprezentace, připojí se hned, jak to půjde, ke spoluhráčům v Karviné, kteří se chystají na další část extraligy. Ta se znovu rozjede 1. února, přičemž Karvinští nastoupí v hale KP Brno.

„A v únoru máme i evropský pohár, na což se moc těšíme,“ připomněl osmifinále Challenge Cupu s portugalskou Madeirou, kterou Karviná přivítá 16. února.

Karvinští se v evropském poháru přes zimu udrželi po 20 letech.

„Je fajn, že potkáme jiné hráče, jinou házenou, ne jen tu českou. Už jsme narazili na soupeře z Izraele a Balkánu. Mnozí protivníci jsou silnější, rychlejší než ti, s nimiž se střetáváme v lize,“ řekl Jan Užek.

Dodal, že zápasy v Evropě jsou pro karvinské házenkáře především další zkušeností. „Máme mladý mančaft, takže jsme moc rádi, že klub do poháru šel a my se můžeme učit. Snad projdeme ještě dál, i když Madeira je těžký soupeř.“

S dosavadním průběhem sezony je Jan Užek spokojený. „Postupně jsme se dostali do tempa a stoupáme nahoru v lize i evropském poháru,“ uvedl. „V závěru minulého roku nám hra šlapala jako hodinky.“ Pochvaluje si, že v karvinském týmu, který je v extralize druhý tři body za Plzní, panuje harmonie. „Chemie v mančaftu je výborná.“

Během podzimu se Karvinští pustili i do sporu s rozhodčími, jelikož se jejich verdikty cítili poškozeni. Už se s tím vypořádali? „Na to nechci odpovídat,“ namítl Jan Užek. Přesto dodal: „Snažíme se na to nemyslet. Tak bych to řekl.“