Malý si pochroumal koleno, Lovosice posílil lotyšský reprezentant Strazdinš

„Museli jsme reagovat na zranění Lukáše Malého, který si začátkem prosince na tréninku pochroumal koleno a vyšetření nedopadlo nejlépe. Když se naskytla šance získat reprezentanta Lotyšska, tak jsme se poměrně rychle domluvili,“ líčí lovosický sportovní ředitel Vojtěch Srba.

Důležitou roli při dojednávání kontraktu křídelníka sehrála švédská spojka Max Jonsson a jeho agent, posledním působištěm Strazdinše totiž byl AIK Stockholm.

„Spolu v týmu nehráli, ale měli jsme od Maxe o něm dost informací, naši trenéři viděli nějaká videa. Věřím tomu, že zaplní díru, která po Lukášovi vznikla,“ doufá Srba, jenž se s Lotyšem domluvil na spolupráci do konce sezony. „Bylo to rychlé, ale na oťukávání nebyl moc čas. Věřím však, že potvrdí, co od něj očekáváme.“

Jiný cizinec naopak v Lovosicích (zatím) končí. „Úplně nám do týmu nezapadl Bosňan Keso Berin, navíc měl rodinné problémy, tak jsme se s ním domluvili, že spolupráci do konce května přerušíme. Odjel už domů. V současné době tedy máme dva cizince, pravé křídlo a pravou spojku, oba leváky.“

Lovci už v neděli zahájili povánoční přípravu na další fázi extraligy. „Jedeme dvoufázově do konce roku, pak mají hráči dva dny volna a od 2. ledna už zase makáme. Soutěž je extrémně vyrovnaná, pro nás bude asi nejklíčovější fází sezony právě leden, kdy se dohrávají tři kola. Už 8. a 9. začínáme zostra utkáními na KP Brno a v Maloměřicích a rádi bychom uspěli,“ přeje si šéf v extralize prozatím sedmých Lovosic.