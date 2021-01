Osmnáct nakažených. Americké házenkáře zdecimoval před MS koronavirus

Informaci potvrdil norskému listu Aftenposten trenér Robert Hedin, jenž je sám rovněž nakažený.

Původně nominovaný americký tým koronavirus úplně zdecimoval. „Je to neuvěřitelně náhlé. Ve středu pošleme do Egypta dvanáct hráčů a nemáme žádnou obranu, máme ale brankáře,“ řekl zoufalý Hedin, jenž s týmem v uplynulých dnech absolvoval i soustředění v Dánsku. Zavlečení nákazy do týmu si neuměl vysvětlit. „Ještě v pondělí jsme všichni absolvovali rychlotesty a byly negativní,“ uvedl švédský kouč USA.

Český tým zápolí s koronavirem od začátku ledna. Postupně se v kádru objevilo devět případů mezi hráči, mezi nakaženými byli i oba hlavní trenéři Jan Filip s Danielem Kubešem. Vedení mužstva proto povolalo další hráče z okruhu původních náhradníků a konečnou nominaci i odlet výpravy odložilo až na středu, den před čtvrtečním úvodním duelem základní skupiny proti Švédsku.

Tým USA postoupil na finálový turnaj poprvé po 20 letech a šampionát v Egyptě by měl zahájit ve čtvrtek utkáním s Rakouskem. Ve skupině Američany čekají také Norsko a Francie.