Cheb letos přijde kvůli koronaviru o tradiční klání házenkářek

„My, jako pořadatele, to bereme jako turnaj. Ale jedná se v podstatě o výcvikový tábor s přátelskými zápasy. Zatím je to takto, ale uvidíme, třeba se vše zase změní. Je to možné ze dne na den,“ říká za pořadatele Josef Heřmánek.

Turnaje se měly zúčastnit kromě české reprezentace také týmy Norska, Rumunska a Dánska. „Je to škoda, obsazení mělo být velmi dobré, ale postupem času, jak kde pandemie nabírala na síle, došlo k redukci,“ míní Heřmánek. Ovšem juniorky by měly hrát s Rumunkami a Polkami.

Test zrekonstruované haly

V Chebu plánovali, že turnaj bude oficiálním testem nové zrekonstruované Městské sportovní haly Hvězda. A byla by to opravdu zatěžkávací zkouška, vždyť Štít halu pravidelně vyprodával.

„Mrzí nás to, vše bylo směřované ke Štítu, aby se hala v plné parádě předvedla. Už kompletní, s novými sedačkami,“ přiznává Josef Heřmánek, zároveň správce haly. Ta už loni dokončila první etapu rekonstrukce, během níž se předělala přístavba, nové šatny a prostory nad nimi s výhledem do haly. Teď se pro diváky vyměnily sedačky.

S turnajem, i s jeho náhradou, počítá i reprezentační trenér Jan Bašný. Jeho celek naposledy hrál zápas loni v listopadu v rámci přípravy a poté následovala dlouhá koronavirová přestávka. Češky se poprvé sešly na konci září na kempu v Zubří, kvůli výskytu koronaviru v týmu ale nemohly odehrát přípravné utkání se Slovenskem.

Před vstupem do evropského šampionátu na začátku prosince reprezentantky odehrají už pouze na konci listopadu dvě přípravná utkání se Švýcarskem. Tradiční turnaj čtyř zemí se v Chebu neuskuteční, protože zbylí soupeři kvůli koronavirové pandemii účast odřekli.

Český celek bude hrát v základní skupině ME ve Frederikshavnu s Ruskem, Švédskem a Španělskem a během šampionátu bude kvůli koronaviru v „bublině“. „Všichni členové týmu se musí z nařízení EHF čtrnáct dní před šampionátem každé tři dny testovat, výsledky reportovat EHF. Po příletu do Dánska musí celý tým absolvovat další test a celý šampionát následně absolvovat v izolaci,“ uvedl Bašný.

Český tým skutečně v Dánsku čeká absolutní „bublina“ omezená na jediné hotelové patro, autobus, tréninkovou a zápasovou arénu bez kontaktu s osobami. Vskutku důkladně protestovaná bublina.

Přísná pravidla kvůli koronaviru

„Tato pravidla budeme muset co nejlépe aktivovat už i během přípravy v Chebu, abychom snížili riziko nakažení. Čím méně hráček z těch 35 nominovaných vypadne, tím lépe. Celý šampionát bude výrazně ovlivněn tím, jak se s tím jednotlivé týmy vypořádají i jaké budou mít štěstí. Ještě deset dní před šampionátem budou hráčky v klubech po celé Evropě hrát zápasy v ligách a evropských pohárech. Budeme proto opravdu potřebovat určitou dávku štěstí,“ připustil Bašný. Na šampionát by mělo přímo z Chebu odcestovat 17 až 18 hráček.

Nezvykle 35 hráček figuruje v širší nominaci českých házenkářek na prosincové mistrovství Evropy v Dánsku a Norsku. Evropská házenkářská federace rozšířila soupisku z původních 28 jmen kvůli současné koronavirové pandemii. Z obvyklých opor českému celku scházejí kapitánka Iveta Luzumová, která kvůli mateřským povinnostem přerušila kariéru, a zraněná Helena Ryšánková.

„Z hráček, které byly k dispozici v létě v širší nominaci pro tuto sezonu, chybí pouze Helena Ryšánková, je po operaci kolene. Jedna chybějící hráčka je ale relativně pozitivní stav, protože všude po Evropě je po dlouhé jarní pauze velmi mnoho zranění,“ uvedl na svazovém webu trenér Jan Bašný. I proto v nominaci na Euro vsadil na zkušenost.

„Filozofie skládání týmu je pro mě jasná. Oficiální mezinárodní zápas pod hlavičkou EHF jsme nehráli 13 měsíců, na začátku šampionátu to bude dokonce 15 měsíců. To je ohromná doba. Přátelské utkání jsme hráli naposledy před rokem. Z toho pro mě vyplývá nutnost vzít na šampionát hráčky, které znají systém hry, já znám jejich hru a výkony, které jsou schopné při zápasech předvést. Chceme proto dělat v týmu co nejmenší změny,“ řekl Bašný.

Přestože trenéři mají k dispozici široký výběr, budou při formování finálního týmu narážet na řadu omezení a primárně budou sázet na osvědčená jména.

„Bohužel to nebude záležet jen na mé volbě a na výkonnosti hráček, kterou budeme moci posoudit prakticky jen za čtyři dny pobytu v Chebu a i tam budeme mít zápasové možnosti velmi omezené, protože nás čeká prakticky „jen“ dvojzápas se Švýcarskem,“ popisuje vyhlídky českého týmu trenér Bašný.